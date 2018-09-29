Двадцать человек пострадали в результате аварии автобуса в Подмосковье

Четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Как сообщили РИА Новости в МЧС, автобус перевозил рабочих из Коломны в Зарайск. Он столкнулся с внедорожником, который двигался в попутном направлении. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.