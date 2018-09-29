Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию
Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что меры, которые принимает Россия, направлены на то, чтобы гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии. Напомню, 17 сентября сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. В Иерусалиме обвинения отвергают. В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставки в Сирию комплексов С-300. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине»
Комментарии22
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tv_victim 29 сентября 2018 | 11:34
«Я намеренно не касаюсь нравственной стороны вопросов. Я говорю только о целесообразности. Я спрашиваю: отчего наше сверхгосударство так часто действует против себя без всякого видимого смысла?»
В.Войнович «Иванькиада»
danko1 29 сентября 2018 | 11:47
tv_victim: О какой целесообразности можно говорить, когда идет целенаправленное нагнетание напряженности?
Самолет российский был сбит российской ракетой под управлением россиян, 2 самолета погубил Кузя, в Сочи самолет потерпел катастрофу тоже без постороннего влияния извне, 318 туристов погибли в Египте тоже по причине начала войны.
Именно участие России в этой войне привело к таким жертвам, а преступные ошибки в МО совершают, где квалификация низкая, только грабить миллиардами умеют.
yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 11:51
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mr_samgin 29 сентября 2018 | 11:37
Израилю всё-равно. Тогда зачем устраивать какую-то истерику по этому поводу?
Это же не поставка десятка дивизионов С-400.
wojskowy Марек Качоровски 29 сентября 2018 | 11:49
mr_samgin: Посмотрите новости Израиля, они есть на русском языке, там никакой истерики, а есть чёткая позиция: Как бомбили Хизбалу и иранские объекты в Сирии, так и будет их регулярно уничтожать. Если пилот самолёта определит, что ПВО представляет угрозу, то будет нанесён удар по этой установке, независимо кому она принадлежит. До Израиля наконец-то дошло, что все договоренности с Российским руководством не стоят и "выеденного яйца". Израиль честно выполнял все договорённости, а РФ под выдуманным предлогом отказался от них, хотя и раньше постоянно их нарушал.
sinoptik2016 29 сентября 2018 | 11:55
mr_samgin: В Минобороны РФ, видимо, забыли события 1982 г. в долине Бекаа. Когда Израиль уничтожил более 80 советских самолетов и 24 зенитно-ракетных дивизиона сирийской армии, вооруженных самыми современными на тот момент комплексами ПВО, поставленными из СССР
https ://shaon.livejournal.com/80202.h...
P.S. от себя хочу заметить, что самолеты в 1982 году у СССР и нынешняя авиация РФ - одно и то же. Сегодня они превратились вообще в рухлядь... как, кстати, и их хваленые С-200, 300, 400. Ватников в передачах на Рен - ТВ они впечатляют, в реальности - бесполезный лом.
brian 29 сентября 2018 | 12:13
sinoptik2016: Российская армия вооружена на сегодня лучшей техникой, потому и покупают её охотно во всем мире, потому и корчиться от зависти американский ВПК и стремится придушить Россию-конкурента.
Русские/советские солдаты в бою проявляют храбрость, стойкость и неприхотливость. Наполеон и Гитлер имели возможность в этом убедиться, а французские и немецкие солдаты - тоже вояки будь здоров, не хилые.
Так что не пишите глупостей.
drgonish 29 сентября 2018 | 12:17
sinoptik2016:
Ну, тогда Израилю не о чем волноваться, и вся беготня их главного по ВВС - излишняя трата времени.
estamp 29 сентября 2018 | 12:30
sinoptik2016: в реальности - бесполезный лом.
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Ну и тогда вообще не понятна истерика.
Ведь новости о поставках С-300 сирийцам уже неделю самые комментируемые здешней публикой.
sensei54 29 сентября 2018 | 11:41
Оккупантское радио под собачьи марши сообщило, что 24 сентября первый комплекс С-300 прибыл в Сирию.
Ну хоть бы для приличия недельку бы подождали.
Нет, если мне расскажут, что ЗРК, прямо с боевого дежурства, вместе с расчетом скрепоносные волхвы в один секунд телепортировали за три моря, тогда поверю.
alger 29 сентября 2018 | 11:56
sensei54: зато теперь мы точно знаем кто и зачем сбил Ил-20
y3emen1 29 сентября 2018 | 12:10
alger: интересно, какую водочку пользуют россиянские советники?
sensei54 29 сентября 2018 | 12:13
alger: Верить в это не хочется, да уж больно всё срастается.
Из нарочито безумного отчета МО есть только один вывод - если бы инцидента с Ил-20 не было, то его следовало бы придумать.
y3emen1 29 сентября 2018 | 12:15
sensei54: сами и убили,с
nigelliri56 29 сентября 2018 | 11:49
"...Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров...."
Дебил б....!
beregov_net 29 сентября 2018 | 11:57
Надо добавить "... и поставку зенитчиков" , у сирийцев нет персонала для обслуживания С300
andygo__ru 29 сентября 2018 | 12:06
beregov_net: "Надо добавить "... и поставку зенитчиков" , у сирийцев нет персонала для обслуживания С300" ----
-- да, похоже на то. Т.е. когда Израиль будет уничтожать объекты Ирана и Хезболлы на территории Сирии (а Израиль, похоже, и дальше это будет делать), то будут уничтожать и мешающие им системы ПВО вне зависимости от того, кем они поставлены, кто там за тумблерами и т.п.
Ну, а Шойгу да Вова Путин - будут, как и прежде, твердить свое: нас там нет, это не наши солдаты погибли, мы их вообще не знаем...
...так же, как - заметьте! - и сейчас молчат о погибших в этом злосчастном Ил-20: ни фамилий, ни имен, ни званий. Как всегда в нынешней РФ: только крестики номерные, и - не более.
y3emen1 29 сентября 2018 | 12:13
andygo__ru: вова своих не бросает, а пушечное мясо -не свои
aleksei123m 29 сентября 2018 | 12:04
Путину и компании не впервой поставлять оружие подобного класса отморозкам.
sergo_25_26 29 сентября 2018 | 12:08
основные поставки включают в себя компрессоры для надувания этих ЗРК. россия фейковая страна неужели еще кто то не понял. Очередной пшик курам на смех. Да у них даже форма как у африканских людоедов. Кужугету еще бус не хватает из заячьих хвостиков. Дебилы...б..
chnch 29 сентября 2018 | 12:26
яммммиииитт
samkos 29 сентября 2018 | 12:37
Готовьте место для металлолома. который вскоре поступит назад.