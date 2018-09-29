Соавтор журналистского расследования о фигурантах Дела Скрипалей Сергей Канев покинул Россию
Он сказал «Эху», что сейчас находится в одной из прибалтийских стран в безопасном месте. Журналист добавил, что уехал из страны, так как узнал, что против него готовится уголовное дело. Его могут обвинить в подготовке теракта против президента Путина, а также в попытке узнать маршрут передвижения его кортежа.
Ранее главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов также не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Его могут обвинить в разглашении гостайны.
Комментарии13
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opiatnovyi63 29 сентября 2018 | 11:35
Теракт против Путина? Это такая шутка?
danko1 29 сентября 2018 | 11:40
opiatnovyi63: Этот бред о теракте запущен, чтобы показать, что враги не дремлют.
Но даже 86% в этот маразм не поверят.
А вот то, что правду говорить о преступлениях власти смертельно опасно, это реальный факт.
bugatti 29 сентября 2018 | 11:49
danko1: Путин думает, что угрозами сможет заткнуть рот...но история доказала, что все диктатуры от таких угроз только быстрее разваливаются.
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piterjanis 29 сентября 2018 | 11:58
bugatti: молодец пригожинец, заработал 11,80
bugatti 29 сентября 2018 | 11:59
piterjanis: холуй пригожинский ты берега попутал..... видимо в этот момент сосал активно у пригожина
nersesov 29 сентября 2018 | 11:38
Ну вот, 2 дня назад сказал, что не боится, готов противостоять злым силам, и вдруг так быстро сдулся герой за правду..
bugatti 29 сентября 2018 | 11:43
nersesov: вам холуям не стоит боятся, пока сосете у пригожина
nersesov 29 сентября 2018 | 11:49
bugatti: спасибо, что проинформировал, любезный, а я ведь и не знал такого про себя. Хочешь еще что-нибудь добавить к своему умному изречению или больше сказать нечего?
gru_shnik 29 сентября 2018 | 11:53
nersesov: )) Продолжай сосать , не отвлекайся. Петушару опустили и она обиделась)
georg580 29 сентября 2018 | 11:43
Канев канул...
rico777 29 сентября 2018 | 11:46
Нагадил и в кусты!)
bugatti 29 сентября 2018 | 11:47
rico777: согласен....путин в кустах постоянно сидит.