Соавтор журналистского расследования о фигурантах Дела Скрипалей Сергей Канев покинул Россию

Он сказал «Эху», что сейчас находится в одной из прибалтийских стран в безопасном месте. Журналист добавил, что уехал из страны, так как узнал, что против него готовится уголовное дело. Его могут обвинить в подготовке теракта против президента Путина, а также в попытке узнать маршрут передвижения его кортежа.

Ранее главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов также не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Его могут обвинить в разглашении гостайны.