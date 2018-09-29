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11:30, 29 сентября 2018

Соавтор журналистского расследования о фигурантах Дела Скрипалей Сергей Канев покинул Россию

Он сказал «Эху», что сейчас находится в одной из прибалтийских стран в безопасном месте. Журналист добавил, что уехал из страны, так как узнал, что против него готовится уголовное дело. Его могут обвинить в  подготовке теракта против президента Путина, а также в попытке узнать маршрут передвижения его кортежа.
Ранее главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов также не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Его могут обвинить в разглашении гостайны.

Комментарии

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opiatnovyi63 29 сентября 2018 | 11:35

Теракт против Путина? Это такая шутка?

danko1 29 сентября 2018 | 11:40

opiatnovyi63: Этот бред о теракте запущен, чтобы показать, что враги не дремлют.
Но даже 86% в этот маразм не поверят.
А вот то, что правду говорить о преступлениях власти смертельно опасно, это реальный факт.

bugatti 29 сентября 2018 | 11:49

danko1: Путин думает, что угрозами сможет заткнуть рот...но история доказала, что все диктатуры от таких угроз только быстрее разваливаются.

yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 11:51

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piterjanis 29 сентября 2018 | 11:58

bugatti: молодец пригожинец, заработал 11,80

bugatti 29 сентября 2018 | 11:59

piterjanis: холуй пригожинский ты берега попутал..... видимо в этот момент сосал активно у пригожина

nersesov 29 сентября 2018 | 11:38

Ну вот, 2 дня назад сказал, что не боится, готов противостоять злым силам, и вдруг так быстро сдулся герой за правду..

bugatti 29 сентября 2018 | 11:43

nersesov: вам холуям не стоит боятся, пока сосете у пригожина

nersesov 29 сентября 2018 | 11:49

bugatti: спасибо, что проинформировал, любезный, а я ведь и не знал такого про себя. Хочешь еще что-нибудь добавить к своему умному изречению или больше сказать нечего?

gru_shnik 29 сентября 2018 | 11:53

nersesov: )) Продолжай сосать , не отвлекайся. Петушару опустили и она обиделась)

georg580 29 сентября 2018 | 11:43

Канев канул...

rico777 29 сентября 2018 | 11:46

Нагадил и в кусты!)

bugatti 29 сентября 2018 | 11:47

rico777: согласен....путин в кустах постоянно сидит.

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