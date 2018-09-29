Партия Яблоко потребовала освободить главу грозненского отделения правозащитного центра Мемориал Оюба Титиева

Его жизнь сейчас находится под непосредственной угрозой. Титиев нуждается в срочной государственной защите со стороны федеральных органов власти, — говорится в обращении федерального бюро партии к президенту Путину. Партия «Яблоко» убеждена, что дело против правозащитника сфальсифицировано, а процесс над Титиевым – это попытка ликвидировать фактически единственную в Чечне правозащитную организацию.