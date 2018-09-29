Партия Яблоко потребовала освободить главу грозненского отделения правозащитного центра Мемориал Оюба Титиева
Его жизнь сейчас находится под непосредственной угрозой. Титиев нуждается в срочной государственной защите со стороны федеральных органов власти, — говорится в обращении федерального бюро партии к президенту Путину. Партия «Яблоко» убеждена, что дело против правозащитника сфальсифицировано, а процесс над Титиевым – это попытка ликвидировать фактически единственную в Чечне правозащитную организацию.
Комментарии7
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ebyliberactov 29 сентября 2018 | 11:37
Вначале пускай отсосут у меня кожаную соску, а потом требуют! Ссырожа Мудьтрохин быстро припал к моей кормушке пока я писаю!
polikarpich 29 сентября 2018 | 11:40
ebyliberactov: В каком интересном обществе ты воспитывался и живёшь!
И часто вы там друг с другом "кожаными сосками" балуетесь и в "очко" играете?
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bereshliberalivjamu 29 сентября 2018 | 11:39
пусть наркоту ему вернуть с процентами.
polikarpich 29 сентября 2018 | 11:43
bereshliberalivjamu:
Кому вернут? Откуда её взяли, туда она и вернулась.
cromwel 29 сентября 2018 | 11:45
Ну надо же, яблоко голос подало! Оторвитесь от путинской кормушки. Явлинский не хочет выйти на думскую трибуну и объявить о геноциде народа?
parasuk_ 29 сентября 2018 | 11:46
Эта партия все время что-нибудь требует, но на эти требования все болт положили. Не уважают гнилое яблоко и старого маразматика явлинского :)