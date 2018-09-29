384 человек погибли в результате землетрясения и цунами в Индонезии

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на индонезийское агентство по стихийным бедствиям. РИА Новости передает, что россиян среди погибших нет. Сообщается также, что власти вовремя не оповестили людей об угрозе цунами. Сотни людей на пляже готовились к празднику и фестивалю. Когда на берег обрушились огромные волны, не все смогли убежать.