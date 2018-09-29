Вершбоу: Если Россия будет размещать у себя ракеты, это вернет нас к нестабильности начала эпохи «холодной войны»
Если Россия будет размещать у себя ракеты, это вернет нас к нестабильности начала эпохи «холодной войны» — бывший посол США в России и Южной Корее Вершбоу
Бывший посол США в России и Южной Корее, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, считает, что, если Россия будет размещать у себя ракеты, это вернет нас к нестабильности начала эпохи «холодной войны». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
По словам А.Вершбоу, Россия не соблюдает договора США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, занимаясь «модернизацией ракет среднего радиуса дальности».
Экс-посол подчеркнул, что, несмотря на развитие ракетных технологий в других странах мира, России не стоит отходить от договора. «Мы знаем, что Китай и Иран развивает ракетные технологии, но, если договор рухнет, и Россия будет на своей территории размещать ракеты дополнительные средней и малой дальности, это не улучшит ситуацию, это вернет нас к нестабильной ситуации эпохи Рейгана», — сказал он.
Комментарии3
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ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 11:25
Россия не соблюдает договора
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Этот наивный Вершбоу только вчера с Марса прилетел?
yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 11:52
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nikolaitschi 29 сентября 2018 | 12:00
Конфликт с Украиной неминуемо изменит всю систему отношений в Восточной Европе. Россия заинтересована больше всех в скорейшем и мирном разрешении событий. Именно она получает в подбрюшьи неуправляемую проблему, находящуюся вне системы существующих договоров и соглашений, Тем более, что по возможности концентрировать живую силу на ключевых направлениях они едва ли нас не превосходят. Пока это вызывает улыбку, но время работает на них.