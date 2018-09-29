Вершбоу: Если Россия будет размещать у себя ракеты, это вернет нас к нестабильности начала эпохи «холодной войны»

Если Россия будет размещать у себя ракеты, это вернет нас к нестабильности начала эпохи «холодной войны» — бывший посол США в России и Южной Корее Вершбоу

Бывший посол США в России и Южной Корее, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, считает, что, если Россия будет размещать у себя ракеты, это вернет нас к нестабильности начала эпохи «холодной войны». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам А.Вершбоу, Россия не соблюдает договора США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, занимаясь «модернизацией ракет среднего радиуса дальности».

Экс-посол подчеркнул, что, несмотря на развитие ракетных технологий в других странах мира, России не стоит отходить от договора. «Мы знаем, что Китай и Иран развивает ракетные технологии, но, если договор рухнет, и Россия будет на своей территории размещать ракеты дополнительные средней и малой дальности, это не улучшит ситуацию, это вернет нас к нестабильной ситуации эпохи Рейгана», — сказал он.