Российский гонщик Даниил Квят в следующем году вернется в «Формулу-1»

Он подписал контракт боевого пилота с командой «Торо Россо», которую покинул по итогам прошлого сезона.

О том, что Даниил Квят может вновь сесть в болид «Торо Россо» — молодежной команды «Ред Булла», говорили еще летом. Это было связано с плохими результатами новозеландца Брэндона Хартли, а также переходом во взрослую конюшню Пьера Гасли. Кстати, именно француз в конце сезона 2017 года заменил в «Торо Россо» Квята. С россиянином, 7 лет входившим в молодежную программу «Ред Булла», расторгли контракт после Гран-при США. Впрочем, руководитель конюшни из Фаэнцы Франц Тост уверен: Квят, обладающий, по его словам, «фантастической скоростью», смог преодолеть проблемы.

Его речь передает пресс-служба конюшни. Сам гонщик также заявил, что рад возможности снова вернуться в болид «Формулы-1», и сказал, что в «Торо Россо» всегда чувствовал себя как дома. Символично, что объявление о подписании контракта с Квятом было сделано на Гран-при России, проходящем в эти дни в Сочи. В «Формуле-1» выступает еще один россиянин – Сергей Сироткин, который, правда, пока не продлил контракт на следующий сезон с «Уильямсом».

Напомним, в этом году Квят является пилотом по развитию команды «Феррари». В «Формуле-1» он уже провел 72 гонки, на его счету 2 подиума. Призовые места Квят заработал, выступая за команду «Ред Булл».