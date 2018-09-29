«Черных риэлторов», получивших в собственность квартиру в Доме на набережной, осудили по делу о мошенничестве

Люберецкий суд приговорил Сергея Жеребцова и Игоря Ризаева к 2,5 и 3 годам лишения свободы соответственно.

Один из осужденных, Сергей Жеребцов, шесть лет назад въехал в съемную квартиру в известном Доме на набережной – его строили для советской элиты, окна дома выходят на Кремль и Храм Христа Спасителя. Жеребцов представился своим соседям генералом. Через какое-то время он обратился к Елене Косовой, владелице шестикомнатной квартиры, которая когда-то принадлежала члену Политбюро СССР Анастасу Микояну. Об этом она сама рассказала РБК.

Он предложил ей помочь продать квартиру, а также дачу в Малаховке за 100 миллионов рублей своему приятелю – менеджеру «Газпрома». Жеребцов убедил Косову написать на него доверенность на заключение договоров. Недвижимость перерегистрировали на одного из сообщников, а свои деньги Косова так и не получила и обратилась в суд. Позже выяснилось, что главным организатором преступной схемы оказался Игорь Ризаев – второй осужденный по этому делу. Его приговорили почти к 3 годам заключения.

Как сообщает РБК, в деле фигурирует еще один пострадавший – мошенники переоформили на себя его квартиру на Рублевке. Отмечу, что осужденных отпустили прямо в зале Люберецкого суда, поскольку они уже отбыли сроки в предварительном заключении.