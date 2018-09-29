Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» Сергей Канев покинул Россию

Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа. Как сказал Канев «Эху Москвы», он сейчас находится в отпуске и в безопасном месте.

Сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.