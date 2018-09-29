Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» Сергей Канев покинул Россию
Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа. Как сказал Канев «Эху Москвы», он сейчас находится в отпуске и в безопасном месте.
Сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.
Комментарии9
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danko_dudka 29 сентября 2018 | 11:02
Где бабка данко1 спец по соавторам?
m_doc 29 сентября 2018 | 11:05
danko_dudka: Мож, она тоже отравленная где-нить валяется? Не отставать же от моды:)
patrikk_2 29 сентября 2018 | 11:09
Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа...
— What is the purpose of your visit to the United States?
— Чего?
— Do you speak English?
— А! Не, не понимаю я.
— Какая цель вашего визита в США?
— Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!
— Welcome to the United States.
— Сэнк ю вери мач! … Вот уроды… "Брат 2" (2000)
shicotus_live 29 сентября 2018 | 11:15
m_doc: Всё как обычно. Побежал получать вознаграждение в "одну из прибалтийских стран". таких там десятки))
snikkersnepper 29 сентября 2018 | 11:18
m_doc:
Самое прикольное во всем этом, это простой факт, что за "расследованием" об отравителях Скрипалей и за "расследованием" об убийцах в ЦАР стоит ОДНО И ТО ЖЕ ЛИЦО, с потрохами купленное Ходорковским и давно уже широко известное в узких кругах (почитайте биографию этого персонажа).
Уже даже не стесняются.
djuga 29 сентября 2018 | 11:07
Скоро начнут обвинять в рытье подземных ходов из Москвы в Австралию из Питера Японию.
Опыт есть.
m_doc 29 сентября 2018 | 11:15
djuga: После ареста страшенной преступницы Бутиной ничему не удивлюсь. Времена нонче стоят то ли смутные, то ли мутные, то ли два в одном...
mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 11:10
Как можно узнать маршрут нацдилера, если это гостайна, тщательно охраняемая лучшими и самыми преданными охранниками?
vlabumur 29 сентября 2018 | 11:17
Никакой пощады врагам народа! Мы требуем от суда высшей меры наказания подлой фашистской банде. Бешеные псы должны быть расстреляны.
В ответ на гнусные происки фашистских выродков мы еще теснее сплотимся вокруг нашей великой партии Ленина-Сталина. Еще с большей силой будем крепить оборонную мощь нашей страны, бдительно охранять нашу замечательную родину.
(Резолюция рабочих собраний Станкостроительного завода
имени Серго Орджоникидзе (Москва).
1938г. ПРАВДА.