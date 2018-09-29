Россельхознадзор вернул в Китай почти 20 тонн арахиса, который содержал токсичное вещество кадмий
Партия арахиса поступила в Приморье. Лабораторные исследования выявили превышение уровня кадмия в два раза. Предполагается, что токсичное вещество появилось в арахисе из-за чрезмерного насыщения почвы фосфатными удобрениями. Специалисты говорят, что кадмий может накапливаться в организме и представляет опасность для здоровья.
Комментарии9
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polsan 29 сентября 2018 | 10:37
Китайскую продукцию, особенно ту что поставляется в РФ, стоит проверять самым строжайшим образом. А сколько этого кадмия может быть на чашках в красителях голубого цвета?! )
kadetkl 29 сентября 2018 | 10:38
Перепутали пункт доставки. В Солсбери грызть нечего.
ura_123 29 сентября 2018 | 10:46
kadetkl: При чем тут Солсбери??? Это поставка именно тебе,по программе импортозамещения за полновесные юани))))
ura_123 29 сентября 2018 | 10:43
Кетайские партнёры))))
polikarpich 29 сентября 2018 | 11:02
ura_123: Это то, что вернули. Капля в море. А сколько всякой китайской гадости и отравы вообще в Россию поставляется!
Недавно же ещё и кур и молоко решили у них закупать. Это уже вообще ни в какие ворота.
Это что вообще такое есть? РОССИЯ ПОКУПАЕТ МОЛОКО В КИТАЕ!!!
meteor1908 29 сентября 2018 | 10:47
Ну да, это же вещество китайцы сыпят в дальневосточные земли, где выращиваю огурцы и помидоры для благодарных россиян.
stopkran1969 29 сентября 2018 | 11:03
А че так? Китайский бульдозер сломался и давить нечем
nehoroshiy 29 сентября 2018 | 11:08
Находятся, кому не безразлично здоровье людей.
tunis 29 сентября 2018 | 11:12
Китайцы, вы, главное, предоплату не возвращайте.
Отравляющие вещества это специализация России.
Пусть сперва докажет, что это не она орехи отравила.