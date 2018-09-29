Россельхознадзор вернул в  Китай почти 20 тонн арахиса, который содержал токсичное вещество кадмий

Партия арахиса поступила в Приморье. Лабораторные исследования выявили превышение уровня кадмия в два раза. Предполагается, что токсичное вещество появилось в арахисе из-за чрезмерного насыщения почвы фосфатными удобрениями. Специалисты говорят, что кадмий может накапливаться в организме и представляет опасность для здоровья.