Минувшей ночью в Москве и Петербурге сгорели 11 грузовых автомобилей
В полиции не исключают версию поджога, сообщает РИА со ссылкой на правоохранительные органы. Три грузовика сгорели в Москве, восемь в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пострадавших нет.
Комментарии8
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meteor1908 29 сентября 2018 | 10:39
ЦРУ или МИ-6? Вот в чём вопрос...
vinnidi 29 сентября 2018 | 10:45
meteor1908: Вы не правы- в тренде у путирастов сейчас- Израиль, а значит это Моссад!!!
lager23 29 сентября 2018 | 10:59
meteor1908: Вот в чём вопрос...
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Оператор "Платона".
foolsdie 29 сентября 2018 | 10:59
meteor1908: Говорят, Ходорковский гадит. Он же и пенсионный возраст поднял. Со своим дружком Каневым.
ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 10:50
Сначала из совка через 90-е к нормальной жизни, теперь от нормальной жизни через те же 90-е в совок.
tonight 29 сентября 2018 | 11:16
ser_gey_love_roff: Ну правильно земля круглая поэтому всё вращается темболее нормальной жизни в раше никогда не было ещё
srk2658lu 29 сентября 2018 | 11:04
Разборки хозяйствующих субъектов?
dmitri_m 29 сентября 2018 | 11:16
Эта фсе эхо праклятых 90-х!!11