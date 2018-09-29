Президент Трамп приказал ФБР расследовать обвинения, выдвинутые против его кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано

На проверку отводится неделя. Ранее некоторые сенаторы-республиканцы отказались поддержать кандидатуру Кавано без дополнительной проверки. Судью обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии три женщины. Они утверждают, что пострадали от действий Кавано во время студенческих вечеринок в 80-х годах. Сам Кавано ранее заявил, что в студенческие годы он сделал много неправильных вещей, в том числе, злоупотреблял алкоголем, но никогда не позволял себе сексуальных домогательств.