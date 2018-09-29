Президент Трамп приказал ФБР расследовать обвинения, выдвинутые против его кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано
На проверку отводится неделя. Ранее некоторые сенаторы-республиканцы отказались поддержать кандидатуру Кавано без дополнительной проверки. Судью обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии три женщины. Они утверждают, что пострадали от действий Кавано во время студенческих вечеринок в 80-х годах. Сам Кавано ранее заявил, что в студенческие годы он сделал много неправильных вещей, в том числе, злоупотреблял алкоголем, но никогда не позволял себе сексуальных домогательств.
Комментарии2
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art_ 29 сентября 2018 | 10:43
разве что на детектор лжи положиться. и то не поможет. то, что "жертва" считает домогательством, "насильник" такой не считает. тем более 30-40-летней давности. совершенно глупая ситуация, и выхода из нее не видно, т.к. общественный бред невозможно остановить...
kazlevich1949 29 сентября 2018 | 11:16
""Благоприятные даже для демократов ветры могут, самое большее, что задрать юбку у проходящей мимо девушки - в таком "кокетстве" молодых девушек много садизма – говорят республиканцы в возрасте - этим "кокетством" женщина метит в самое сердце мужчины, отвергнув все его остальные части - даже война полов ведется своим традиционным оружием."