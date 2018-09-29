Соавтор журналистского расследования о фигурантах Дела Скрипалей Сергей Канев покинул Россию
Он сказал «Эху Москвы», что сейчас находится в одной из прибалтийских стран в безопасном месте. Журналист добавил, что уехал из страны, так как узнал, что против него готовится уголовное дело. Его могут обвинить в подготовке теракта против президента Путина, а также в попытке узнать маршрут передвижения его кортежа.
Ранее главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов также не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Его могут обвинить в разглашении гостайны.
Комментарии20
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vlabumur 29 сентября 2018 | 10:35
С мафией бороться смертельно опасно.
patrikk_2 29 сентября 2018 | 10:40
Соавтор журналистского расследования о фигурантах Дела Скрипалей Сергей Канев покинул Россию...
До свидания наша ласковая ханаанская собака, возвращайся в свою сказочную Негевскую пустыню.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 10:44
patrikk_2: Хананаские собаки тебе религию придумали, чтоб Вовка со свечкой мог стоять.
kukrynx 29 сентября 2018 | 10:54
patrikk_2: Игнорировать
Randle Patrick McMurphy
patrikk_2
на сайте с 2018 года
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МЕНЯЕМ НИКИ КАК ПЕРЧАТКИ?
Пустое, дебилизм не прикроешь фиговым листом...
snamor 29 сентября 2018 | 10:35
Народный сказочник Англии покинул Россию.
rihard 29 сентября 2018 | 10:40
snamor: Заслуженный сказочник России Песков еще на посту!
beliy_negr 29 сентября 2018 | 11:01
rihard: Письков трудится на Главного Сказочника России!
kukrynx 29 сентября 2018 | 10:41
snamor: деньги не пахнут, да портян?
snamor 29 сентября 2018 | 10:46
kukrynx: На Украине деньги пахнут милостыней, если ты об этом.
kukrynx 29 сентября 2018 | 11:02
snamor: ты чё тупой?
Каким боком тут украина?
Закусывать надо....
kadetkl 29 сентября 2018 | 10:36
После того, что он сказал, подлечить бы его. В палате с Наполеоно места свободные есть. Осень... Реально же столько наврал, что сам усрался. А может и была такая цель, эмигрировать, потому и врал бездоказательно.
rihard 29 сентября 2018 | 10:45
kadetkl: Смотри чтобы тебя самого в психушке не полечили как следует!
kadetkl 29 сентября 2018 | 11:02
rihard: Живи честно, не ври, соблюдай моральный кодекс коммуниста, они же заповеди. Имей хорошую наследственность (без бесноватых и инцесных) и можешь жить где и как хочешь. Не меняю номер сотового с основания Билайна, только знакомых прибавляется.
good_sky 29 сентября 2018 | 10:38
Канаев, канай из России скорей
Пока за своё враньё не получил звиздюлей!
kukrynx 29 сентября 2018 | 10:43
good_sky: "звиздюлей" от заплинтусного таракана? ))))
ПИШИ ИШО КЛОУН
good_sky 29 сентября 2018 | 11:20
kukrynx:
Скорее ты на клоуна похож
Вас много таких средь эховских рож!
detul 29 сентября 2018 | 10:46
А жить там Канев на что собирается? Будет собирать материал про прибалтийских шпионов?
m_doc 29 сентября 2018 | 11:02
detul: Такое не тонет. К сожалению.
kazlevich1949 29 сентября 2018 | 11:08
Для "Ли Харви Освальдов" от ГРУ Джина Хэспел определила новую цель??? Ходарковский может облегчённо вздохнуть?
sam2018 29 сентября 2018 | 11:16
Генерал Власов воевал против советской власти по идейным соображениям, а есть такие, которые своими "расследованиями" зарабатывают деньги и недвижимость в Британии.