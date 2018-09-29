Двадцать человек пострадали в результате аварии автобуса в Подмосковье
Четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Как сообщили РИА Новости в МЧС, автобус перевозил рабочих из Коломны в Зарайск. Он столкнулся с внедорожником, который двигался в попутном направлении. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Комментарии2
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neburzhui2 29 сентября 2018 | 10:34
Не солидно. В Америке F - 35 упал. Вот это - ДА !
patrikk_2 29 сентября 2018 | 10:36
Выздоравливайте быстрее, не дайте повод порадоваться московским либералам и украинским бандеровцам.