Число жертв серии землетрясений и цунами в Индонезии приблизилось к полусотне

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой данные индонезийских властей.

Индонезийское агентство по противодействию природным катастрофам проинформировало о 48 жертвах произошедшего накануне землетрясения. И это далеко не окончательное число. Серия мощных толчков произошла в Индонезии на острове Сулавеси. По данным Геологической службы США, магнитуда ударов составила от 5 до 7,5. Эпицентр располагался в 80 километрах от административного центра острова Сулавеси – города Палу.

После подземных толчков на центральный индонезийский остров обрушилась волна цунами высотой до двух метров, результате еще несколько человек числятся пропавшими без вести. К этому часу момент волна от берега Сулавеси отхлынула. Как сообщала газета «Джакарта пост», аэропорт, расположенный в Палу, приостановил работу после ударов, которые продолжались в течение всего дня в пятницу. На данный момент число пострадавших превысило более 350 человек.

Свои соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и цунами в Индонезии уже выразил генсек ООН Антониу Гутерреш.