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10:03, 29 сентября 2018

Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что меры, которые принимает Россия, направлены на то, чтобы гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии. Напомню, 17 сентября сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. В Иерусалиме обвинения отвергают. В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставки в Сирию комплексов С-300. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине»

Комментарии

70

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pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:05

Хорошая помощь ПВО САР!

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ura_123 29 сентября 2018 | 10:57

yulya_tsikinna_: Патрик,хватит спамить!

dedmoroz 29 сентября 2018 | 10:13

pedrobutylkovich: Да что хорошего то ? - "Тополя" с "Ярс"ами сразу завозить надо.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:16

dedmoroz: Пока этого достаточно.

ura_123 29 сентября 2018 | 10:36

pedrobutylkovich: Ваши года четыре назад в Украину ”Бук” завезли и чё из этого вышло? А тут ИЛ-20 случился...
Кстати це хлопчик, эти самые С-300 будут оборонять рассейские военные базы,а не небо над Сирией,ежели что))))

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:38

ura_123: ПВО САР будет охранять небо Сирии.

mayk18_10 29 сентября 2018 | 10:48

pedrobutylkovich: Хорошая помощь ПВО САР..
Су25,Су30,Су 35-подготовится..
Цель Асада- , получить в подарок :С400

polikarpich 29 сентября 2018 | 11:10

pedrobutylkovich:

А что это тебя так сильно волнует "небо Сирии"? Малая родина?

sinoptik2016 29 сентября 2018 | 11:19

pedrobutylkovich: В Минобороны РФ, видимо, забыли события 1982 г. в долине Бекаа. Когда Израиль уничтожил более 80 советских самолетов и 24 зенитно-ракетных дивизиона сирийской армии, вооруженных самыми современными на тот момент комплексами ПВО, поставленными из СССР
https ://shaon.livejournal.com/80202.h...

P.S. от себя хочу заметить, что самолеты в 1982 году у СССР и нынешняя авиация РФ - одно и то же. Сегодня они превратились вообще в рухлядь... как, кстати, и их хваленые С-200, 300, 400. Ватников в передачах на Рен - ТВ они впечатляют, в реальности - бесполезный лом.

mayk18_10 29 сентября 2018 | 10:53

pedrobutylkovich: Единственное что российсая С300 может поставить себе в заслугу-это уничтожение росийкого Ту154 Сибирский авиалиний(а не С200 ВВС Украины) во время совместных с Украиной учений в 2001г.....
В марте 2017 г-С300 в Сирии за попытку сбить израильский самолет-был уничтожен...
Гугл в помощь на эту тему...

(комментарий скрыт)

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 11:04

mayk18_10: Википедия и Гугл - уровень уховского хомячья?

stopkran1969 29 сентября 2018 | 10:22

pedrobutylkovich: pedrobutylkovich: pedrobutylkovich: надо было бусы завозить - и нарядно, и безопасно.

neburzhui2 29 сентября 2018 | 10:30

Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию

Всё правильно - не надо "и вашим и нашим" как проститутки.

djuga 29 сентября 2018 | 10:41

pedrobutylkovich: Хорошая помощь ПВО САР!
=========================================================================

Да уж!
Кто-то поставляет уникальную строительную технику, современные лекарства, новейшее медицинское оборудование - то есть то, что развивает и помогает, создает и сохраняет.
А мы можем предложить только то, что разрушает и убивает.
Нашли чем гордиться...

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:43

djuga: Это кто это все что развивает, созидает поставляет в Сирию?

djuga 29 сентября 2018 | 11:04

pedrobutylkovich, вы это к чему спросили? Просто побалаболить? Не интересно.
И разве речь только о Сирии?

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 11:11

djuga: На заголовок темы глянь!

(комментарий скрыт)

oneoretwo 29 сентября 2018 | 10:06

...похмелье для плешивых будет не легким...

kottigr1 29 сентября 2018 | 10:07

Раньше у РФ с Израилем были более-менее дружественные отношения.. Теперь РФ хочет сбивать израильские самолёты. Безумие российской власти прогрессирует с дикой скоростью..

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:10

kottigr1: Не будут еврейские самолёты бомбить Сирию - кому они нужны?

elloi 29 сентября 2018 | 10:51

pedrobutylkovich: Израиль на територии Сирии бомбит террористов Хизбаллы. А Россия------союзник и защитник этих террористов ?

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:59

elloi: Израиль на территории Сирии бомбит военных САР. Значит Израиль агрессор?

kadetkl 29 сентября 2018 | 10:25

kottigr1: Вот уж нет. Собьют израильские самолёты"рукожопые" сирийские военные, если Израиль решит повторить бомбометание по соседней независимой стране. Россия-Израиль- дружба навек!

shmuel63 29 сентября 2018 | 10:34

kadetkl: Через "соседнюю независмую страну" идет поток оружия (в том числе - баллистических ракет) из Ирана Хезболле. Для нас это вопрос существования, поэтому как бомбили иранские грузы, так и бедем бомбить. Просто нет другого выхода.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:36

shmuel63: Есть выход и очень простой! Научитесь жить в мире с соседями...

mayk18_10 29 сентября 2018 | 10:45

pedrobutylkovich: Научитесь жить в мире с соседями..
Это вы России адресовали ?

shmuel63 29 сентября 2018 | 10:51

pedrobutylkovich: Невозможно жить в мире с соседом, который вообще не признает твоего права на существование (Сирия, Ливан, Иран). С Египтом и Иорданией у нас мир и сотрудничество.

oto_davar 29 сентября 2018 | 11:07

pedrobutylkovich: //Есть выход и очень простой! Научитесь жить в мире с соседями... //
===============
Сначала разбомбим, а потом будем учить соседей жить в мире с нами. Египет, Иордания, Эмираты, Кувейт, Морокко, Тунис, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир и др. уже научились не трогать нас. На очереди- Иран и Сирия. Надеюсь, что они хорошие ученики.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 11:13

oto_davar: На Сирии и Иране зубы обломаете.

kadetkl 29 сентября 2018 | 10:42

shmuel63: теперь. как бомбили. не получится.

elloi 29 сентября 2018 | 10:59

kadetkl теперь. как бомбили. не получится.
_________________________________________________-
Так научимся бомбить по другому. Только не волнуйтесь.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 11:01

elloi: Удачи!

kadetkl 29 сентября 2018 | 11:07

elloi: Учитесь. Пусть матери и жёны учащихся волнуются.

oto_davar 29 сентября 2018 | 11:04

kottigr1: //Теперь РФ хочет сбивать израильские самолёты.//
===================
Не будут они нам мешать. Путин уже понял, что это ему не под силу- эти ССэсы просто не видят наших летунов.
Что и сообщил по секрету всему свету пересидент рашковании.
Иначе придётся иванам-зенитчикам познакомиться с нашими новыми разработками, которые по фотографии находят объект. Увидит такая ракета ваню с пузырьком боярышника, и ... готовьте в мухосрансках место на кладбищах. Если будет что хоронить.
Не трогайте нас, дешевле обойдётся. Мы бомбили, бомбим и будем бомбить того, кого считаем нужным.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 11:08

oto_davar: Ну ты крут! Прямо как колымский пидарас... Даже круче!

ura_123 29 сентября 2018 | 11:16

pedrobutylkovich: kadetkl: ИЛ-20 и 15 человек экипажа у которых матери,жёны,дети...

oto_davar 29 сентября 2018 | 11:17

pedrobutylkovich: //Ну ты крут! Прямо как колымский пидарас... Даже круче! //
==================
А кто это? Я , в отличие от тебя с ним не знаком.
Расскажи подробно- как познакомился, насколько он крут, что он тебе вставил. Надо же знать твою биографию.

trans 29 сентября 2018 | 10:07

Все сильнее дед Щукарь вязнет в Сирии. А это значит и бабла туда будет уходить больше, и россияне будут продолжать там гибнуть. Великий стратег, чо уж там....

lenin3 29 сентября 2018 | 10:15

trans: скоро,во имя спасения Асада, пенсии совсем отменят.И ведь ватники,радостно хрюкая,это поддержат.Особенно Валуев...

alex_d 29 сентября 2018 | 10:21

lenin3: ну если во имя эуропэйскаго выбора можно уронить ввп в 2 раза, поднять цены в 3 раза, а на коммуналку в 5 раз - то удивить уже никого ничем нельзя...

ura_123 29 сентября 2018 | 10:39

alex_d: Ну расскажи нам о небывалом росте российской ыкономики,роста ру-бля к доллару и снижение цен на топливо,продукты,одежду... Да,и про ”Пока я президент,повышения пенсионного возраста не будет(с)”

ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 11:02

ura_123: Это он говорил, когда был легетимным президентом, сейчас , когда он надругался над конституцией, ситуация иная.

kottigr1 29 сентября 2018 | 10:43

alex_d: ну если во имя эуропэйскаго выбора можно уронить ввп в 2 раза, поднять цены в 3 раза, а на коммуналку в 5 раз - то удивить уже никого ничем нельзя...
==========================================
Вы серьёзно считаете. что всё это произошло в РФ ради "эуропэйскаго выбора" ?

mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 10:12


Начала.
А когда закончит?

stopkran1969 29 сентября 2018 | 10:24

mikhail_spb_: mikhail_spb_: когда скупка металлолома закроется

sensei54 29 сентября 2018 | 10:14

Россия не начала, а давно уже закончила эту поставку.
А если ещё пошукать, то там наверное не только С-300 захованы "для дела".

stopkran1969 29 сентября 2018 | 10:20

100% безопасность русских в Сирии может гарантировать только их отсутствие там.

alex_d 29 сентября 2018 | 10:24

stopkran1969: это да. война есть война, на ней иногда убивают.
но вот шансов увидеть несколько сбитых литаков избранной нации теперь будет побольше...

ura_123 29 сентября 2018 | 10:41

alex_d: Ил-20 тебе мало? Да и Боинг малазийский ваших рук дело...

oto_davar 29 сентября 2018 | 11:13

alex_d: //но вот шансов увидеть несколько сбитых литаков избранной нации теперь будет побольше... //
=================
Нет шансов увидеть такое.
А что же увидят?
Сгоревшие склады с иранским оружием.
Сгоревшие сирийские ПВО с русскими экипажами.
Сгоревшие/утонувшие МИГи и СУ , сбитые "дружественным огнём".
Сгоревшие/утонувшие пассажирские самолёты в районе Кипра, Ливана и Турции с Ираком. Напомню, что самолёты Эль-Аль оборудованы противоракетной защитой.
Путин это хорошо просчитал, и сказал , что не будет препятствовать нашим летунам бомбить иранцев и Хизбаллу.

vladimirgornitsky 29 сентября 2018 | 10:22

"Дружественный огонь" штука достаточно распространенная. В том числе и со стороны союзников (если, конечно ИЛ 20 сбили сирийцы, а не русские военные; уж слишком активно российское МО стало переводить стрелки на Израиль, трудно представить, чтобы они так упорно сирийцев выгораживали).
С союзниками из-за такого не ссорятся, но награждать союзников за свой сбитый самолет все же как-то необычно. А уж награждать их предоставлением более совершенной техники после того, как они показали неспособность управлться с менее совершенной - совсем странно.

commeilfaut 29 сентября 2018 | 10:24

А скоко наших летунов теперя посбивают сирийцы с С-300, аж страшно представить.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:26

commeilfaut: Ты из Израиля что ли?

benin_papa__ 29 сентября 2018 | 10:25


Авось да допрыгаются совки до высокого звания "страна-спонсор терроризма".
Дурацкий СССР проиграл технологическую гонку и откинул копыта.
Дурацкие останки СССР идут туда же.
Ну и ладушки.

stas12006 29 сентября 2018 | 10:30

еврейцы просто сейчас разбомбят с300 и всё, и с300 ничего не смогут сделать.
отсталость россии просто станет очевидна самому последнему ватнику.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:34

stas12006: А чего ещё не разбомбили? Это же так просто!

nigelliri56 29 сентября 2018 | 10:31

Уголёк для разжигания мирового пожара. И наверняка уже последнего, т.к. сгорит всё.

alex_sionist 29 сентября 2018 | 10:36

Пропагандоны в России уже 2 недели рассказывают как кровавые сионисты раскаиваются и просят белого царя и его тувинского генерал-губернатора сжалиться.
Позвольте мне господа патриоты ставшие с колен напомнить Вам одну русскую пословицу "циплят по осени считают" и одну еврейскую " есть время разбрасывать камни а есть время их собирать" . Когда мы начнем собирать камни не попадите под камнепад.

nalix 29 сентября 2018 | 10:45

По дороге в ад.

dr_nemos 29 сентября 2018 | 10:49

Какой распил классный. Израиль их уничтожит на раз...а денежки вот они...у генералитета.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 10:51

dr_nemos: Откуда такая уверенность что на раз? Мойша напел?

sinoptik2016 29 сентября 2018 | 11:12

pedrobutylkovich: почитай про 1982 год, как Израильская авиация разгромила советские системы ПВО и уничтожила десятки самолётов в Сирии и Ливане. С тех пор Израиль усовершенствовал свою боевую мощь, а Россия осталась на прежнем уровне. Это будет эпик фейл и позор на весь мир

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 11:15

sinoptik2016: Сразу видно что ты детсадовского возраста. Перестань подпрыгивать и надувать щеки!

sinoptik2016 29 сентября 2018 | 11:16

pedrobutylkovich: В Минобороны РФ, видимо, забыли события 1982 г. в долине Бекаа. Когда Израиль уничтожил более 80 советских самолетов и 24 зенитно-ракетных дивизиона сирийской армии, вооруженных самыми современными на тот момент комплексами ПВО, поставленными из СССР https://shaon.livejournal.com/80202.h...

P.S. от себя хочу заметить, что самолеты в 1982 году у СССР и нынешняя авиация РФ - одно и то же. Сегодня они превратились вообще в рухлядь... как, кстати, и их хваленые С-200, 300, 400. Ватников в передачах на Рен - ТВ они впечатляют, в реальности - бесполезный лом.

mikluho_m 29 сентября 2018 | 11:08

dr_nemos: всё будет как раз наоборот - Израиль прекратит полёты над Сирией.

listen_up 29 сентября 2018 | 11:00

Заявление Лаврова уже дважды за сегодняшнее утро озвучено (вероятно с подачи Захаровой). Это не просто информационный повод, а попытка показать "наши козыри" Израилю и США. Но любая угроза хороша, пока она остается угрозой. Здесь можно что-то выторговать. Симптоматично то что это говорит МИД, а не МО. Так что идет торг. Как говорит ААВ, будем налюдать.

len56 29 сентября 2018 | 11:05

Российскому народу не привыкать оплачивать тупость вождей.
СССР жил в нищете,зато кормил кастровских бандитов,африканских людоедов и арабских террористов...МИЛЛИАРДЫ ушли в помойку!

Я думал,что Путин умнее...И зря.
Опять рухнет экономика и развалится страна...Те же грабли.

ivar1964 29 сентября 2018 | 11:08

Рекомендую сразу же поставлять гробы.

putin_itogy 29 сентября 2018 | 11:13

У кремлядских ястребов, старичков-разбойников, совсем крышу снесло!
Деменция, от неё нет спасения никому, и особенно выжившим от ума ворам узурпаторам.

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