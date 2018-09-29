Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» Сергей Канев покинул Россию

По некоторым данным, это связано с тем, что журналист узнал о готовящемся против него уголовном деле.

Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа. Так пишет в своем телеграм-канале издание «Проект» со ссылкой на источники в окружении бизнесмена Михаила Ходорковского и экс-коллег Канева по Центру управления расследованиями. По их словам, журналист сейчас находится в одной из прибалтийских стран.

Это также «Проекту» подтвердил работающий там правозащитник. Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после публикации статьи в The Insider об обвиняемых в покушении на Скрипалей. Там сообщалось, что Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.

Ранее Ходорковский сообщал «Дождю», что один из журналистов основанного им Центра управления расследованиями был вывезен из России. Однако он это связывал с расследованием о гибели журналистов в Центральноафриканской республике.