Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» Сергей Канев покинул Россию
По некоторым данным, это связано с тем, что журналист узнал о готовящемся против него уголовном деле.
Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа. Так пишет в своем телеграм-канале издание «Проект» со ссылкой на источники в окружении бизнесмена Михаила Ходорковского и экс-коллег Канева по Центру управления расследованиями. По их словам, журналист сейчас находится в одной из прибалтийских стран.
Это также «Проекту» подтвердил работающий там правозащитник. Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после публикации статьи в The Insider об обвиняемых в покушении на Скрипалей. Там сообщалось, что Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.
Ранее Ходорковский сообщал «Дождю», что один из журналистов основанного им Центра управления расследованиями был вывезен из России. Однако он это связывал с расследованием о гибели журналистов в Центральноафриканской республике.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piterjanis 29 сентября 2018 | 10:04
За ложь надо отвечать
patrikk_2 29 сентября 2018 | 10:09
Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа...
"Шендеровичи" делают правильно, как писал их вождь и учитель: "Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят..."
kapitonovih_36 29 сентября 2018 | 10:11
фейкомётчик решил сдристнуть...
danko_dudka 29 сентября 2018 | 10:14
patrikk_2: бабка данко1 давно уже покинула в маями.
kukrynx 29 сентября 2018 | 10:27
kapitonovih_36: Сделай одолжение, сдрисни с эха.
mercer57 29 сентября 2018 | 10:19
patrikk_2: так ведь правду журналист написал...он ведь вывел на чистую воду этих двух "туристов" ..или тебе пригожинской портянке приказано на чёрное говорить белое !?
bugatti 29 сентября 2018 | 11:14
mercer57: ты это пытаешься сказать пригожинским ублюдкам...у них методичка и вон они скопом тут засветились
yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 10:20
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
porvana_v_klochya 29 сентября 2018 | 10:45
Короче, понятно, что всю эту фейковую бодягу с Бошировым-Чепигой опять замутил некий Мишутка Ходорковский. Вот уродец то, и так угробил в ЦАР трех журналистов, и все никак не угомонится, "революционер" недоделанный. Революционер, потому что весь прошлый год обещал здесь на сайте "ЭМ" новую революцию в России в канун столетия Октября, к тому же ( по его словам ) неизбежную. Эхо, ну и где эта революция и где этот шизанутый революционер? Сидя в Лондоне, продолжает пакостить России по любому поводу и даже без оного? И вас ( местную эховскую перхоть в лице его штатных авторов статеек ) потом удивляет, что вся эта дебильная либерастня не набирает и двух процентов на выборах?
bugatti 29 сентября 2018 | 11:18
porvana_v_klochya: пригожинская отрыжка.... у тебя приступ шизофрении
mercer57 29 сентября 2018 | 10:14
piterjanis: а твой скрепоносный фюрер всегда правду говорит ?
danko_dudka 29 сентября 2018 | 10:17
mercer57: а твой алкаш?
piterjanis 29 сентября 2018 | 10:26
mercer57: власть такое же говно
bugatti 29 сентября 2018 | 11:12
piterjanis: ублюдок пригожинский, ты прав, Путину надо за ложь отвечать
kara 29 сентября 2018 | 10:06
так если он серьезно накосячили есть за что привлечь, то надо найти вернуть и провести суд открытый и объективный, как мы умеем.
ebyliberactov 29 сентября 2018 | 10:14
Свалил, чтобы не посадили за ложь, а следовало бы! На данное время полковника Чепыгу не слышал и не видел в глаза не один чел в России, а вот Ханыгин его знает лично в лицо! Не пора ли властям начинать привлекать за враньё не только источников вранья, но и их штамповщиков!
kukrynx 29 сентября 2018 | 10:25
ebyliberactov: А кто такой ханыгин?
Это вы ?
bugatti 29 сентября 2018 | 11:16
ebyliberactov: ебанат тупорылый ,его не видел только ты , мразь пригожинская..но его видео в глаза его преподаватель))
commeilfaut 29 сентября 2018 | 10:21
Да... Портяночный идиотизм крепчает-у нас за ложь не сажают, а поощряют.
igorkot____1 29 сентября 2018 | 10:28
commeilfaut: Да это не портянки. Это троллюги пригожинские. Этим шлюхам за 11-80 лишь бы побольше абсурда написать.
hokkuist 29 сентября 2018 | 11:16
igorkot____1: откуда инфа про 11.8? Хотелось бы узнать источник. Сколько про это слышу - все "факты" из пальца. Есть что-то реальное?
good_sky 29 сентября 2018 | 10:36
Канаев, канай из России скорей
Пока за своё враньё не получил звиздюлей!