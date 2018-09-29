Сооснователь компании Microsoft Пол Аллен хочет купить лондонский футбольный клуб Челси у Романа Абрамовича...

Об этом пишет газета Сан. По ее данным, Аллен уже обсудил возможность сделки с футбольным агентом Пинхасом Захави, который является близким другом российского миллиардера. Сколько американский предприниматель готов заплатить, е уточняется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Абрамович собирается продать Челси за три миллиарда фунтов из-за проблем с британской визой, а также возможных последствий от санкций США.