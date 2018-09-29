Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию
Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что меры, которые принимает Россия, направлены на то, чтобы гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии. Напомню, 17 сентября сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. В Иерусалиме обвинения отвергают. В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставки в Сирию комплексов С-300. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине»
Комментарии13
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andy66 29 сентября 2018 | 09:36
судя по скорости этих поставок - подготовка к ним началась задолго ДО сбивания ИЛа. Странно, да?
patrikk_2 29 сентября 2018 | 09:41
Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию...
Объявите бесполётную зону над Палестиной и сбивайте еврейские самолёты прямо над Израилем.
traxau_okurka 29 сентября 2018 | 09:44
patrikk_2: За чей счет поставки?
arye_11 29 сентября 2018 | 09:48
traxau_okurka:
Всем адептам секты С-300/400/500 я хочу сказать только одно.
Вы возносите свои молитвы изделиям, которые НИ РАЗУ практически испытаны не были. А что такое внутренние испытания в России мы все знаем.
Может они действительно супер-хороши и начнут сбивать израильские самолеты "пачками"(цитирую моего "любимца" Проханова).
А может как раз наоборот - первый же рейд израильских самолетов после первой же ракеты разнесет их вдребезг.
И в этот день репутация и цена "лучших в мире и не имеющие аналогов" скатится к нулю.
Поэтому я еще раз спрашиваю. А может все же не надо грозно махать кулачками и испытывать терпение Израиля.
Пусть красивая русская сказка так и останется красивой сказкой...
lager23 29 сентября 2018 | 09:45
patrikk_2: Патрик, у евреев хорошие союзники, солдаты, дроны, артиллерия и танки...это они "хозяева" в этом регионе, а мы гости, не правда ли?
stas12006 29 сентября 2018 | 09:37
прикольно будет, если еврейцы просто разбомбят с300 после их установки на боевое дежурство.
дальше урусне нечем будет пугать
kadetkl 29 сентября 2018 | 09:42
stas12006: Прикольно будет тебе. если сразу не сдохнешь. жену обнимать с язвами на коже и детей воспитывать с радиоактивными уродствами. Оно тебе надо так ядерной войне радоваться?
kadetkl 29 сентября 2018 | 09:38
Поставки оборонительного оружия так взволновали Израиль? Может теперь геройства у лётчиков, бомбивших независимую страну поубавится? А уж подлость с российским ИЛ им в карму. Раньше офицеры в подобных случаях стрелялись, но честь офицера пустой звук для подлеца.
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 09:42
kadetkl: А российские герои лётчики кого там бомбят? Тех кто не хочет отравителя асада, духовного побратима твоего хозяина?
kadetkl 29 сентября 2018 | 09:48
aleks50: По себе не меряй, без хозяина обхожусь. Поставь своё ПВО в Сирию, чтобы бесполётная зона была, так только поддержу.
lager23 29 сентября 2018 | 09:48
kadetkl: Ил20 сбили рукож@пые сирийцы, если не сами русские, а виноваты евреи?
У вас мозг с грецкий орех, ...или телега стоит впереди лошади?
vor_on 29 сентября 2018 | 09:41
скоро из зомбоящика: за сегодня было сбито примерно 3-4 российских самолета
lager23 29 сентября 2018 | 09:41
направлены на то, чтобы гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии
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100% бывают только в морге, именно там "пациент" имеет 100% диагноз — смерть, значит С-300 не панацея, а скорее всего комплекс новых проблем, ведь на каждое действие находится противодействие, как и на каждую "хитрую ж@пу" находится болт с обратной резьбой!