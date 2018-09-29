15 человек пострадали в результате аварии автобуса в Подмосковье
Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. Автобус перевозил рабочих из Коломны в Зарайск. По предварительным данным, он опрокинулся в кювет после попытки уйти от столкновения с автомобилем, который выехал на встречную полосу.
Комментарии1
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patrikk_2 29 сентября 2018 | 09:38
15 человек пострадали в результате аварии автобуса в Подмосковье...
Здоровья всем, скорейшего восстановления и чтобы больше без происшествий. Назло жидобандере.