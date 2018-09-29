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09:06, 29 сентября 2018

Число пострадавших в автоаварии с автобусом в Подмосковье возросло до 15

Все они госпитализированы.

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