Число пострадавших в автоаварии с автобусом в Подмосковье возросло до 15

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ведущий:
Станислав Белковский
политолог
Любителям духовных скреп: в соответствии с канонической орфографией русского языка слово «бог» пишется со строчной буквы, и пока это не изменится, христианское возрождение в России невозможно. Простите, дамы и господа…
Кусок эфира
Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне
Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…
Павел Каныгин
специальный корреспондент «Новой Газеты»
Формуляр формализованный, эталонный
Минобороны ответило на публикацию «Новой» — теперь вопросов стало только больше…
гость:
Василий Небензя
постоянный представитель России при ООН и в Совете безопасности ООН
Соглашения по урегулированию кризиса не будут достигнуты, пока Украина и поддерживающий ее Запад будут считать стороной конфликта Россию и игнорировать реальную сторону, которой является народ Донбасса…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Первое китайское предупреждение
Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…
ведущий:
Сергей Пархоменко
журналист
Это яркая демонстрация того, до какой степени ограничены источники информации президента Путина, он является заложником людей, которые составляют ему «красненькие папочки»...
Карина Орлова
журналист
Новый голос #Metoo
Дочь Рональда Рейгана Патти Дэвис написала сегодня колонку в Вашингтон Пост, которая называется «Я подверглась сексуальному насилию. И вот почему я не помню многих деталей»...
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Отвлечь внимание от главного вопроса
Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…
Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены
«В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…
Ксения Собчак
политик
Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата
Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…
Алексей Мельников
публицист
Успеть к войне за две недели
Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…
гость:
Сергей Удальцов
политик
Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
Жертвы плебисцита
Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…
Один Высоцкий
Высоцкий. Глава 122. Три письма и одна открытка
Возьми-ка, Ваня, карту или, лучше того – глобус! Взял? Теперь ищи, дорогой мой, Америку… Да не там, это, дурачок, Африка. Левее!.. Вот… именно. Теперь найди враждебный США! Так. А ниже – Мексика. А я в ней…
Александр Минкин
журналист
Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII
А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..
Андрей Никулин
преподаватель философии
Риски противостояния с Израилем
И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..
Новейший истребитель F-35 впервые разбился в США
Как передает CNN, пилот катапультировался
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…
Сергей Алексашенко
экономист
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«Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете
Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..
«Настоящее время»
блог проекта
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Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования
Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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