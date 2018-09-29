К сегодняшнему дню во всех многоквартирных домах в Москве должно появиться тепло

Отопительный сезон начался в этом году раньше обычного из-за резкого похолодания, которое пришло в столицу почти неделю назад.

После затяжного лета в минувшее воскресенье Москву накрыл циклон. Власти отчитались о готовности отопительной инфраструктуры и приняли решение начать подачу тепла досрочно, не дожидаясь условий, при которых в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

Отопление начали подключать со вторника, но сначала в социальных учреждениях — школах, детских садах и больницах, а затем и в многоквартирных домах. Уже к вечеру четверга тепло появилось в 90% жилых домов Москвы. Сейчас оно должно быть подключено во всем жилом фонде города. Тех, кто беспокоиться о том, что у соседей отопление уже дали, а в их доме еще нет, столичные коммунальщики призвали не переживать и пояснили, что этот процесс занимает пять суток и проходит планомерно.

В Московской области отопительный сезон начался накануне. Первыми также подключили социальные объекты. Тепло в жилые дома начнет поступать с октября