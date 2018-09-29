Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено из-за проведения российского этапа эстафеты огня Универсиады-2019
Несколько улиц и набережных столицы перекроют почти на весь день.
С полудня и до семи вечера нельзя будет проехать по Москворецкой улице, а с четырех часов дня до 19 часов закроют движение по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.
Этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады начнется в половине пятого в парке «Зарядье» и завершится на стадионе «Лужники». На участке в 7,5 километров огонь понесут полсотни факелоносцев, каждому достанется 150 метров дистанции.
Россия будет принимать Универсиаду в третий раз, в марте следующего года в Красноярск прилетят более трех тысяч спортсменов из 50 государств, чтобы разыграть награды в 11 видах спорта.
Вечером в Лужниках по случаю этапа огня универсиады состоится праздничный концерт с постановочным шоу и салютом.
Комментарии1
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cromwel 29 сентября 2018 | 09:12
Опять оленевод херней занимается. И так сплошные пробки. Сплошная показуха и трата денег.