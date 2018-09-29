Группе Led Zeppelin вновь предстоит суд из-за их самой известной песни – Stairway to Heaven
Апелляционная инстанция в Сан-Франциско приняла решение отменить вердикт 2016 года по иску о плагиате. И направить его на новое рассмотрение. Судьи пришли к выводу, что в ходе процесса были допущены ошибки, передает Reuters. Led Zeppelin обвиняли в том, что они якобы взяли знаменитое вступление в своей композиции из песни Taurus группы Spirit. Решение по этому иску может обернуться многомиллионными убытками для основателей английской команды Джимми Пейджа и Роберта Планта.
Комментарии2
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art_ 29 сентября 2018 | 09:18
не может быть. крадут только китайцы, больше никто этого не делает
sensei54 29 сентября 2018 | 09:26
Открываем саундтреки к фильму "Фантомас разбушевался" (1965). Под первым номером - «Ma Chere Helene».
Композитор Мишель Мань.
Запускаем фильм "Улица полна неожиданностей" (1957). Композитор Надежда Симонян.
Смотрим с: 16мин 45сек, 37.25 и 46.10.
Разница только в аранжировке.
Француз потянул?
Вряд ли. Потянули оба. У кого? А черт его знает..