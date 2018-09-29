Основатель CNN Тед Тернер признался, что страдает деменцией, прогрессирующим расстройством мозга
Основными симптомами, как рассказал он в интервью CBS, являются чувство постоянной усталости и забывчивость. Раньше Тернеру ставили диагноз маниакальной депрессии, но, по словам медиамагната, такие выводы оказались неправильными.
Комментарии3
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gvs 29 сентября 2018 | 09:06
В РФии голова тоже страдает деменцией и прогрессирующим расстройством ГОЛОВЫ. )))
epynda 29 сентября 2018 | 09:22
Постоянно смешивая фейк-новости с настоящими новостями, и приправляя эту смесь чудовищной ложью, у некоторых работников этих СМИ, происходит "заворот мозга", так как они уже в самом деле не могут понять, где правда, а где ложь ...
lager23 29 сентября 2018 | 09:37
Жаль, что Путен не хочет честно сказать про аспекты своего прогрессирующего слабоумия, а они очевидны! Больной человек не может и не должен управлять страной, компенсируя свои ошибки благосостоянием народа, это просто безответственно!