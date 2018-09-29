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09:02, 29 сентября 2018

Бывшего офицера спецслужб пытались отравить из-за того, что он начал расследовать деятельность российских ЧВК

После нападения у него проявились симптомы, похожие на те, что были у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

Экс-сотрудник спецслужб попытался узнать о настоящих масштабах потерь среди бойцов частных военных компаний после гибели в Донбассе близкого друга – об этом сообщает телеканал «Дождь». Бывший офицер начал проверять эту информацию по ветеранским каналам, однако в какой-то момент, по его словам «наступил на хвост» силовым органам и начал получать угрозы. Он рассказал, что нападение на него произошло в августе в его подъезде. Неизвестный распылил газ без запаха в кабину закрывавшегося лифта и скрылся.

Экс-офицер остановил двери руками, поднялся в квартиру и предположив, что был атакован боевым отравляющим веществом, вколол себе антидот, которым запасся заранее. Тем не менее, газ все же подействовал – началось слезотечение, сузились зрачки, появилась слабость и участилось сердцебиение. Три дня мужчине пришлось провести в больнице. С похожими симптомами 11 сентября был госпитализирован и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. В берлинской клинике, где он лечился, самой вероятной назвали версию об отравлении извне. Сам он считает, что был отравлен российскими спецслужбами из-за того, что начал расследование убийства российских журналистов в Центральной Африке. Съемочная группа собиралась делать фильм о деятельности частных военных компаний.

По данным «Дождя», к гибели российских журналистов в ЦАР могла быть причастна новая ЧВК «Патриот».

Комментарии

23

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valtameri 29 сентября 2018 | 09:10

Для страны, где правит банда убийц и воров - это норма.

kottigr1 29 сентября 2018 | 09:13

valtameri: В каждой стане есть бандиты, но только в РФ у бандитов есть целая страна..

tom_tom 29 сентября 2018 | 09:29

Режим воров, отравителей, террористов и убийц собирался строить “русский мир”, а получил всемирную русофобию.

timwlad92 29 сентября 2018 | 09:43

Ну вообщето valtameri надобо называть эти страны для которых норма убивать чтобы достигать своих целей.
И перечислим эти страны.Впервую очередь убийство как достижение целей это
страны израильь,затем франция,затем великобритания и затем сша.
И уже в 20 веке черчиль отметил,чтоьвремена убиств для достижения целей проходят по причине того что для принуждения к покорности окупации не достаточно по причине демократического большенства в сопротивлении окупационным колониальным властям.
Но израиль,франция,веикобритания и сша не хотят раставатся с илюзиями что сила оружия и денег решает все.
Решает все сейчас многомиллионая толпа мигрантов возникшая по причине преступных бандитских действий таких стран как израль,франции,великобритании и сша где до сих пор во власти военные преступники и которым приходит хана .
По причине того что не могут осуществить свои намерения и угрозы.
И к сти,это израиль решил торгануть реальным оружием массового поражениях на ближнем востоке чтобы провести акцию устрашения на арабов.
Однако планам не сужденно сбытся были разоблачены и израиль обрубает хвосты.и великобритания в этой сделке с израилемпо применению оружия моссового поражения на ближнем востоке .
Потому потому такой кипишь со стороны евреев и запада.так как их уличили в преступлениях против человечества.
Это не 1945 год.

nikolaitschi 29 сентября 2018 | 09:14

Применение ОВ в жилом доме - терроризм! Писать нужно в таких случаях не в милицию, а на милицию за непиринятие мер по обеспечению безопасности жильцов

m_doc 29 сентября 2018 | 09:29

nikolaitschi: Будь это ОВ, там бы пол-подъезда вымерло.

epynda 29 сентября 2018 | 09:19

В последнее время, мы наблюдаем очень странное явление.....
Постоянные попытки отравлений не приводят к летальным исходам...
Или яды и отравляющие вещества некачественные, или это просто фейк....
Ещё сотни лет назад, в разных странах, яды действовали мгновенно...
А что творится сегодня ???

yralez 29 сентября 2018 | 09:22

Вождь то у нас......Цезарь Борджиа !

Великий и ужасный.

m_doc 29 сентября 2018 | 09:25

Ещё один потенциальный клиент палаты номер шесть. Сколько ж придурков на свободе гуляет... ужасть...

midnightblues 29 сентября 2018 | 09:36

m_doc: Пригожин??
Факт!!

m_doc 29 сентября 2018 | 09:37

midnightblues: В зеркале твоём, рожа нацистская, в зеркале!!

lager23 29 сентября 2018 | 09:27

Экс-офицер остановил двери руками, поднялся в квартиру и предположив, что был атакован боевым отравляющим веществом, вколол себе антидот, которым запасся заранее.
///////
Бред сивой кобылы! Откуда он знал, чем его будут травить, чтобы иметь антидот?
Так, при отравлении тяжелыми металлами применяют соединения, которые образуют с ними нетоксичные комплексы (например, унитиол, Е>-пеницилламин, Са№2 ЭДТА). Известны антидоты, которые вступают в реакцию с веществом и высвобождают субстрат (например, оксимы — реактиваторы холинэстеразы; аналогичным образом действуют антидоты, применяемые при отравлении метгемоглобинооб-разующими веществами). Широко используют при острых отравлениях фармакологические антагонисты (атропин при отравлении антихолинэстеразными средствами; налоксон при отравлении морфином и т. д.).

m_doc 29 сентября 2018 | 09:34

lager23: Допустим, что он запасся атропином (поскольку в этой новости пишут про зарин). Не добежал бы он до квартиры, вырубился бы в лифте.
Не устаёшь удивляться, на каких кретинов рассчитаны такие лихо закрученные сюжеты. Или журналюги - сами круглейшие идиоты и в естественных науках ни бум-бум... Так, метут языком что попало... шуты гороховые.

lena_spb 29 сентября 2018 | 09:48

m_doc: а соседи как? Или это был зарин направленного действия, одноразовый? Странно, что никто больше в том же доме не пострадал

gogen 29 сентября 2018 | 09:35

lager23: Да уж, бред, всем бредам бред. Самое интересное, что основная масса тусующихся тут пиплов это хавает с величайшим удовольствием. Облизывается, порыгивает и просит - ещё, ещё!

kadetkl 29 сентября 2018 | 09:31

Экс-офицер-это фамилия? Все слухи в новостную ленту Эха стали помещать. Пообсасывают и опять молчок. Никто за вброс не отвечает.

m_doc 29 сентября 2018 | 09:40

kadetkl: Каков поп, таков и приход. Веник давненько сплетнями и прочей хренью не брезгует, да и сам на выдумки горазд. А вот почему его за грязный язык никто не ловит, вопрос, конечно, интересный...

detul 29 сентября 2018 | 09:47

kadetkl: Конечно его фамилия - Шапиро - папа той дамы, что кушала стрихнин в сосберийском ресторане. "Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком, А к нам попал в волненьи жутком, С растревоженным желудком и с номерочком на ноге" (с)

venezianez49 29 сентября 2018 | 09:41

Какая захватывающая история !
И на кого же работал этот экс-сотрудник (или параноик?) ?
На "Дождь" ? А последний на кого работает ?

Кстати, а почему до сих пор не информировали, что на Верзилова тоже чем-то побрызгали ?

nikvol 29 сентября 2018 | 09:42

Еще Шапиро забыли.

midnightblues 29 сентября 2018 | 09:42

Серьезно фсб начало мочить грушников
Смотрим шоу дальше
Впереди еще серьезное взаимное мочилово

shiva20 29 сентября 2018 | 09:45

Какую только "пургу" не цитируют на "Эхо"! Тут про один только антидот в квартире припасённый заранее вызывает смех.

terens 29 сентября 2018 | 09:45

" вколол себе антидот, которым запасся заранее." - лол

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