Бывшего офицера спецслужб пытались отравить из-за того, что он начал расследовать деятельность российских ЧВК

После нападения у него проявились симптомы, похожие на те, что были у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

Экс-сотрудник спецслужб попытался узнать о настоящих масштабах потерь среди бойцов частных военных компаний после гибели в Донбассе близкого друга – об этом сообщает телеканал «Дождь». Бывший офицер начал проверять эту информацию по ветеранским каналам, однако в какой-то момент, по его словам «наступил на хвост» силовым органам и начал получать угрозы. Он рассказал, что нападение на него произошло в августе в его подъезде. Неизвестный распылил газ без запаха в кабину закрывавшегося лифта и скрылся.

Экс-офицер остановил двери руками, поднялся в квартиру и предположив, что был атакован боевым отравляющим веществом, вколол себе антидот, которым запасся заранее. Тем не менее, газ все же подействовал – началось слезотечение, сузились зрачки, появилась слабость и участилось сердцебиение. Три дня мужчине пришлось провести в больнице. С похожими симптомами 11 сентября был госпитализирован и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. В берлинской клинике, где он лечился, самой вероятной назвали версию об отравлении извне. Сам он считает, что был отравлен российскими спецслужбами из-за того, что начал расследование убийства российских журналистов в Центральной Африке. Съемочная группа собиралась делать фильм о деятельности частных военных компаний.

По данным «Дождя», к гибели российских журналистов в ЦАР могла быть причастна новая ЧВК «Патриот».