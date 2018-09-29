Соавтор журналистского расследования о фигурантах «Дела Скрипалей» Сергей Канев срочно покинул Россию
Об этом пишет в своем телеграм-канале издание «Проект» со ссылкой на источник в окружении Михаила Ходорковского и бывших коллег Канева по Центру управления расследованиями. Ходорковский в интервью телеканалу «Дождь» подтверждал, что одного из бывших сотрудников основанного и финансировавшегося им ЦУР пришлось вывозить из России. Но он связывал это с другим расследованием – о гибели журналистов в Центральноафриканской республике.
Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после своей статьи в издании The Insider о том, что обвиняемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.
Комментарии6
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epynda 29 сентября 2018 | 09:13
Постоянно удивляет желание "неких российских расследователей", пытаться поймать РФ на внешнеполитическом поле....
Если эти "расследователи" находят проблемы внутри России и громко об этом говорят с целью решения этих проблем, то честь им и хвала !!!
Но когда эти "расследователи" занимаются внешнеполитическими расследованиями, то они, безо всяких сомнений, выполняют или участвуют в выполнении, обязанностей зарубежных спецслужб.
Прямо говоря, они "отбирают хлеб" у этих самых спецслужб, открыто занимаясь их работой...
tom_tom 29 сентября 2018 | 09:17
Чем хуже с экономикой, тем чаще встречаю в интернете утверждения, что Путин - еврей.
Кого вы хотите оскорбить — евреев или "президента" РФии?
venezianez49 29 сентября 2018 | 09:26
Крысы гадят и разбегаются.
Отвечать за свою ложь они , естественно, не собираются.
Пока в России легально существуют подобные осиные гнёзда, собирающие у себя всю "журналистскую" шваль, единственной целью которой является очернение России, мы будем вынуждены оправдываться в том, чего не было, занимая оборонительную позицию.
Выкуривать надо этих господ из нашей страны.
m_doc 29 сентября 2018 | 09:27
У "честных расследователей", видать, денег куры не клюют, коль в любой момент готовы свалить за бугор.
putin_itogy 29 сентября 2018 | 09:31
Великие кремлёвские отравители - убийцы,
у них один аргумент против фактов - пуля или яд.
Бежать от разъярённой "чёрной мамбы" не зазорно.
Умирать геройски высунувшись по пояс из окопа глупо.
shiva20 29 сентября 2018 | 09:38
putin_itogy: А почему редакция "Эхо" не сваливает за бугор? Они всю "пургу" антироссийскую круглыми сутками топят, и никто их не преследует и не гнобит. Что скажешь малахольный?