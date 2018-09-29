Депутат Госдумы Вера Ганзя настаивает, что журналисты неверно истолковали ее слова о нехватке зарплаты

В интервью ВВС она пояснила, что не жаловалась на размер оклада. Речь шла о том, что депутатам приходит очень много просьб о материальной помощи от населения. Поскольку депутатских фондов нет, приходится помогать из зарплаты. Просьб так много, что даже этой зарплаты не хватает, подчеркнула член фракции КПРФ. Ганзя подчеркнула, что при этом выступает против повышения зарплаты депутатам.