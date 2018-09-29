Депутат Госдумы Вера Ганзя настаивает, что журналисты неверно истолковали ее слова о нехватке зарплаты
В интервью ВВС она пояснила, что не жаловалась на размер оклада. Речь шла о том, что депутатам приходит очень много просьб о материальной помощи от населения. Поскольку депутатских фондов нет, приходится помогать из зарплаты. Просьб так много, что даже этой зарплаты не хватает, подчеркнула член фракции КПРФ. Ганзя подчеркнула, что при этом выступает против повышения зарплаты депутатам.
Комментарии8
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repmvbx 29 сентября 2018 | 08:40
А где же фонды?
semia 29 сентября 2018 | 08:51
Сейчас депутаты начнут нам рассказывать,что свои зарплаты они отдают бедным... А не проще довести зарплаты депутатов до зарплат "населения",а населению эти высвободившиеся деньги отдать напрямую?
vezdehod 29 сентября 2018 | 09:09
Вопрос...Сколько раз она посещала какие то заведения, неся туда подарки? Трепаться все любят, но никто не оторвёт от себя лишней копейки.
stopkran1969 29 сентября 2018 | 08:43
Мужика бы ей, а то в дурдуме все однояйцевые - одно яйцо на всех
gvs 29 сентября 2018 | 08:44
Под населением следует понимать ближайших родственников депутатов? ))))
tv_victim 29 сентября 2018 | 08:51
Думаю, если вместо зарплаты предложить депутатам либо сдать мандат, либо платить по 10 миллионов в месяц за право быть депутатом, до процентов 90-95 "избранников" будут платить! Лоббистская деятельность и неприкосновенность дорогого стоят....
bekipp 29 сентября 2018 | 09:35
Интересно глянуть на её декларацию. Какие там квартиры и машины. Может в хрущёвке живет и на Ладе ездит.
bekipp 29 сентября 2018 | 09:39
Нашёл Ганзю, более шести миллионов в год, ну и как у всех - пропали ранее декларированные машины.