В Лос-Анджелесе на 77-м году жизни скончался основатель группы Jefferson Airplane, гитарист Марти Балин
Причина и обстоятельства смерти не уточняются. Как пишет местная пресса, рядом с музыкантом в этот момент находилась его супруга Сюзан Балин. Два года назад гитарист перенес операцию на сердце, и позже судился с медиками, обвиняя их во врачебной ошибке, передает AFP. Марти Балин создал культовую среди хиппи группу Jefferson Airplane в 1965 году. Самыми известными их композициями стали White Rabbit и Somebody to Love. Коллектив также выступал на фестивале в Вудстоке.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mavviomi 29 сентября 2018 | 08:41
Love them. R.I.P.
ebyliberactov 29 сентября 2018 | 09:05
Пиндос как всегда не рассчитал - утром сел на куй соседа, но не посередине а с краешку и сорвался на пол, ударившись головой об спинку кровати, и скоропостижно скончался даже не пукнув на куй соседу.