19-летний афганец ранил ножом трех человек в Равенсбурге на юго-западе Германии
Как рассказали в прокуратуре, соискатель статуса беженца напал сначала на людей, которые стояли на автобусной остановке. А затем ранил еще одного человека в 50 метрах от места первого нападения. Мотивы преступника не установлены. Бургомистр города, который вместе с двумя своими коллегами случайно оказался рядом, потребовал от афганца бросить нож. Тот подчинился, его задержали полицейские. Пострадавшие — еще два соискателя убежища из Сирии, а также 52-летний гражданин Германии. В полиции говорят, что данных о возможных связях преступника с террористами у них пока нет.
Комментарии7
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vinnidi 29 сентября 2018 | 08:44
Толерастные политики закладывают мину замедленного действия под самобытность и дальнейшее существования своего государства!!!
koleg197 29 сентября 2018 | 09:04
может он этих сирийцев с пеленок не любит
benin_papa__ 29 сентября 2018 | 09:06
Для совершения преступления связи с террористами не есть обязательное условие.
Связан ли с террористами организм, не доживший до современной цивилизации пять-шесть веков, не связан ли, разницы никакой.
Проблема в дурацкой убежденности толерантных и политкорректных олухов в равенстве всех перед всеми. В безумии идеи принимать всех подряд.
В том числе и гарантированно неспособных адаптироваться в современное общество.
Вы-то сами, допускаю, готовы жить вместе с дикарями. По скудоумию своему, повторюсь.
Вот только дикари вовсе не собираются жить вместе с вами.
Они собираются жить вместо вас.
curious69_ 29 сентября 2018 | 09:30
benin_papa__: Помню лет 10 назад смотрел по телеку о мусульманских бунтах во Франции. Так вот у одного из "бунтующих" брали интервью и он сказал следующее.( близко к сути). Я уже ТРИ года здесь живу ( Марсель), работаю в ресторане на кухне, а эти БУРЖУИ дали мне СОЦИАЛЬНОЕ жильё, а сами ( СУКИ) живут в особняках. Где социальная справедливость?
Это ГИМН безумных ЛЕВАКОВ устами человека живущего в средневековье.
hrenvam 29 сентября 2018 | 09:12
Наверное обиделся, что его "чуркой" назвали...
cromwel 29 сентября 2018 | 09:15
В германии уже так много беженцев, что куда не ткни ножиком обязательно в своего попадешь. В толпе уже трудно немца нащупать. Вымирают от толерантности
cromwel 29 сентября 2018 | 09:18
А вообще это хороший способ остаться в Германии на ближайшие лет пять. Их тюрьмы куда комфортнее нашего жилья. А уж афганского и в помине...