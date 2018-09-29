Соавтор журналистского расследования о фигурантах «Дела Скрипалей» Сергей Канев срочно покинул Россию

Об этом пишет в своем телеграм-канале издание «Проект» со ссылкой на источник в окружении Михаила Ходорковского и бывших коллег Канева по Центру управления расследованиями. Ходорковский в интервью телеканалу «Дождь» подтверждал, что одного из бывших сотрудников основанного и финансировавшегося им ЦУР пришлось вывозить из России. Но он связывал это с другим расследованием – о гибели журналистов в Центральноафриканской республике.

Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после своей статьи в издании The Insider о том, что обвиняемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.