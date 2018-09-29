Соавтор журналистского расследования о фигурантах «Дела Скрипалей» Сергей Канев срочно покинул Россию
Об этом пишет в своем телеграм-канале издание «Проект» со ссылкой на источник в окружении Михаила Ходорковского и бывших коллег Канева по Центру управления расследованиями. Ходорковский в интервью телеканалу «Дождь» подтверждал, что одного из бывших сотрудников основанного и финансировавшегося им ЦУР пришлось вывозить из России. Но он связывал это с другим расследованием – о гибели журналистов в Центральноафриканской республике.
Сам Канев несколько дней назад говорил, что опасается уголовного преследования после своей статьи в издании The Insider о том, что обвиняемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов на самом деле являются сотрудниками военной разведки.
Комментарии12
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andreykochnev 29 сентября 2018 | 08:34
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
vezdehod 29 сентября 2018 | 09:03
Это говорит о том, что то о чём они сообщили сущая Правда.
terens 29 сентября 2018 | 08:47
еще один Неуловимый Джо. Сам обосраслся сам и сбежал. Чует, что нашкодил :D
korikov 29 сентября 2018 | 08:48
Белингкэт и Инсайдер - это ублюдочные конторы, которые работают на спецслужбы Великобритании и США. А это так называемое расследование Ходорковского с убийством журналистов в ЦАР. Эти уроды там все, что ли в один крысиный клобок завязаны?
stopkran1969 29 сентября 2018 | 08:55
korikov: а ты на кого строчишь? На золотова или байстрюкина?
sbk 29 сентября 2018 | 08:56
А разве воспрепятствование журналистской деятельности теперь уже не является уголовкой?
alxab 29 сентября 2018 | 09:01
sbk:
А разве воспрепятствование журналистской деятельности теперь уже не является уголовкой?
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Уголовкой является то, что не нравится начальству.
motobrother 29 сентября 2018 | 09:03
Покинул Россию... Ха-ха-ха!!! Покинула ли Россия тебя, предатель?
kazlevich1949 29 сентября 2018 | 09:03
Госпожа Джина Хэспел назначила меня "любимым мужем"???
rampa 29 сентября 2018 | 09:07
kazlevich1949: это вряд ли. Ты на свою аватарку посмотри или в зеркало глянь ))))
eduard53 29 сентября 2018 | 09:06
Видать, не шибко убедил журналиста дружный портян-срач-стёб о полной туфте
его расследования, ввиду молниеносного чисто-гей-туризма совсем не гру-шной парочки ...
lisaws 29 сентября 2018 | 09:25
Правильно сделал. Надеюсь, что "герои Путина" (ведь Путин и есть расея) понесут свое наказание