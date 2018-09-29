Сегодня в чемпионате России по футболу состояться три матча 9 тура

Московский Локомотив принимает на своем поле Ахмат. Чеченскую команду недавно возглавил Рашид Рахимов и уже в первом матче Ахмат под его руководством сумел обыграть Спартак. Локомотив в последние две недели играет не слишком удачно. Разгром в Лиге чемпионов от Галатасарая, пять пропущенных мячей во встрече с Зенитом и даже победа в дополнительное время в матче с Балтикой говорят не в пользу команды Юрия Семина. Сегодня Локомотиву не будет просто, тем более, что на поле скорее всего не выйдет основной нападающий Федор Смолов, который повредил в Калининграде плечо.



В Уфе встретятся команды, которые занимают последние два места в таблице и этим все сказано. Как говорят в таких случаях, игра за шесть очков. Программу дня откроют в Екатеринбурге Урал и Арсенал. Оба коллектива в стартовых турах не добрали очков, оттого и соседство в той зоне таблицы, где каждая победа кардинально меняет положение.



Матч между Уралом и Арсеналом покажет телеканал Матч ТВ. Трансляция начнется в 11.30 по московскому времени.