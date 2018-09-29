Процесс предоставления автокефалии украинской церкви запущен и пройден первый этап согласований. Об этом Константинопольский патриарх Варфоломей, как утверждает греческое издание Orthodoxia.info, сказал в ходе переговоров в Стамбуле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Согласно выдержкам из трехчасовой встречи, Вселенский патриарх подчеркнул, что не считает УПЦ находящейся под юрисдикцией Москвы.

Кроме того, Варфоломей пригрозил проклятием главе Отдела по внешним церковным связям митрополиту Илариону, если он не прекратит обвинения в подкупе Константинопольского патриархата украинскими властями.