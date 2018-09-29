Российское судно «Севастополь» задержано в южнокорейском порту Пусан. Это связано с тем, что на его судовладельца, компанию «Гудзон», наложены санкции США. Как сказали «Интерфаксу» в Международной федерации транспортных рабочих, речи об аресте не идет. Агент лишь не выдает разрешение, и не объясняет причины. Российское генконсульство в Пусане уже подключилось к решению вопроса.

Ранее США обвинили Россию в том, что она в обход санкций ООН поставляла нефть КНДР, перекачивая ее в море с судна на судно.