Лавров: Поставки ЗРК С-300 в Сирию уже начались

Поставки ЗРК С-300 в Сирию уже начались. Это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. Минобороны утверждает, что израильский истребитель в ходе авиаудара прикрылся российским самолетом. В Иерусалиме обвинения отвергают. Там раскритиковали решение Москвы отправить С-300 в Сирию.

Отношения России и Израиля в ближайшее время вряд ли изменятся, несмотря последние инциденты, заметил в эфире «Эха» политолог Алексей Малашенко.

В Иерусалиме между тем предупредили, что оставляют за собой право и дальше обеспечивать собственную безопасность в регионе.