Лавров: Поставки ЗРК С-300 в Сирию уже начались
Поставки ЗРК С-300 в Сирию уже начались. Это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. Минобороны утверждает, что израильский истребитель в ходе авиаудара прикрылся российским самолетом. В Иерусалиме обвинения отвергают. Там раскритиковали решение Москвы отправить С-300 в Сирию.
Отношения России и Израиля в ближайшее время вряд ли изменятся, несмотря последние инциденты, заметил в эфире «Эха» политолог Алексей Малашенко.
В Иерусалиме между тем предупредили, что оставляют за собой право и дальше обеспечивать собственную безопасность в регионе.
Комментарии4
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sandro_007 29 сентября 2018 | 08:08
Пора закрыть сирийское небо от израильских стервятников.
romashka__ 29 сентября 2018 | 08:16
Позор.Россия лезет на чужие земли. А свои - в дерьме.
arye_11 29 сентября 2018 | 08:08
История неизменная - каждый ставит, что может.
СССР/Россия ставит арабам новейшее вооружение, Израиль ставит арабов и СССР/Россию раком
tunis 29 сентября 2018 | 08:16
Что и требовалось доказать: Россия привычно сбивает самолёты, намереваясь таким образом помочь себе в решении определенной проблемы
А до того Россия дома взрывала, по школам из танков шмаляла, травила газом своих граждан.
Так что и с этим Илом Россия не удивила своим дополнительным зверством.