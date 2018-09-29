Частная военная компания «Патриот» может быть причастна к гибели российских журналистов в ЦАР
Частная военная компания «Патриот» может быть причастна к гибели российских журналистов в ЦАР. Об этом телеканалу «Дождь» рассказали сразу несколько источников. В том числе боец самой ЧВК. Работающие в Африке частные военные компании контролируются военной разведкой, — рассказал «Дождю» бывший инвестор ЦУР, для которого снимали фильм убитые журналисты, Михаил Ходорковский.
В конце июля в ЦАР были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали фильм про российские частные военные компании, которые работают в том регионе.
Комментарии2
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romashka__ 29 сентября 2018 | 08:12
Конечно наших журналистов убили свои "патриоты"
tunis 29 сентября 2018 | 08:12
Частная военная компания, говорите...
Чтоб ситуация прояснилась, надо назвать вещи своими именами.
Вооруженная банда, принадлежащая хозяину - вот так честнее