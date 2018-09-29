Частная военная компания «Патриот» может быть причастна к гибели российских журналистов в ЦАР. Об этом телеканалу «Дождь» рассказали сразу несколько источников. В том числе боец самой ЧВК. Работающие в Африке частные военные компании контролируются военной разведкой, — рассказал «Дождю» бывший инвестор ЦУР, для которого снимали фильм убитые журналисты, Михаил Ходорковский.

В конце июля в ЦАР были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они снимали фильм про российские частные военные компании, которые работают в том регионе.