Сведения о почти 50 млн. пользователей Facebook попали к злоумышленникам, признает компания.
Сведения о почти 50 млн. пользователей Facebook попали к злоумышленникам, признает компания. Хакерская атака произошла еще во вторник, когда специалисты обнаружили взлом систем безопасности, говорят в администрации социальной сети. Хакеры воспользовались одной из функций сервиса, чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами без подтверждения паролей. В Facebook заверили, что устранили уязвимость и обратились в полицию.
Комментарии1
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xuato 29 сентября 2018 | 08:01
Уже даже ЦРУшные разработки валятся, мир погряз в бардаке и хаосе. Дайте адрес вашей почты. Повторите адрес. Как Вас зовут, спасибо? День рождения укажите, спасибо, а пожалуйста ваш телефон укажите, спасибо, пожалуйста введите номер мобильного, что бы мы могли следить за вашим перемещением в пространстве, спасиба. Введите аккаунт. Спасибо. И в друг обана слив в унитаз и облом!