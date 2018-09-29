Правительство должно внести сегодня в Госдуму проект федерального бюджета на следующий год
Кабинет министров планирует, что он будет профицитным. В этот раз впервые процедура будет проходить по новым нормам Бюджетного кодекса. В бумажном виде в нижнюю палату поступят сам законопроект и пояснительная записка к нему, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.
Остальные материалы заверяются электронной цифровой подписью первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и будут размещены на портале бюджетной системы.
Комментарии4
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yralez 29 сентября 2018 | 07:43
Деньги есть, но вы держитесь......старичьё.
Грабеж будет продолжен.
romashka__ 29 сентября 2018 | 08:07
Интересно. где лечить в г. Иваново опорно-двигательную систему? Люди не ходят.
Зато их обслуживают кое-как соцработники. так в Иваново решается проблема рабочих мест.
vla7815 29 сентября 2018 | 08:07
Должен быть охрененный профицит. Награбили у людей будте здоровы, блин !!! Теперь будут хвалиться награбленным. " Зарплату " сами себе повысят.
j_partizan 29 сентября 2018 | 08:13
Всё для армии.