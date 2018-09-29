Олега Сенцова доставили из колонии в Лабытнанги в городскую больницу
Олега Сенцова доставили из колонии в Лабытнанги в городскую больницу. В тюремном ведомстве сказали «Интерфаксу», что это было плановое обследование. Украинскому режиссеру, который голодает уже больше четырех месяцев, провели дополнительное обследование и скорректировали лечение, пояснили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В аппарате уполномоченного по правам человека заметили, что сейчас состояние здоровья осужденного стабильное.
Сенцов требует освободить несколько десятков граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах. Себя в этот перечень он не включал.
Комментарии5
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banyi4 29 сентября 2018 | 07:39
Народ наверное на улицах стоял, всем хотелось посмотреть на удивительное существо ) Билеты интересно продавали?
m_doc 29 сентября 2018 | 07:40
Интересно, чем нонче лечат воспаление хитрости:)
romashka__ 29 сентября 2018 | 07:48
Героический Человек. А наши - людоеды.
petervladov 29 сентября 2018 | 08:05
romashka__: Героический Человек. А наши - людоеды.
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ВЫФСЕГЕРОИ!
vanvincle 29 сентября 2018 | 07:54
Это уже больше похоже на лечебное голодание, чем на голодовку.