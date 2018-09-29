Адвокат фигурантов дел о репостах в Барнауле пожаловался на давление силовиков

По словам Романа Ожмегова, полицейские угрозами заставляют его отказаться защищать своих клиентов. В частности, его вызвали к следователю за то, что он якобы напал на четверых сотрудников центра «Э».

В течение августа в Барнауле было заведено четыре уголовных дела из-за публикаций в социальной сети «ВКонтакте».