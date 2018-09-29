Адвокат фигурантов дел о репостах в Барнауле пожаловался на давление силовиков
По словам Романа Ожмегова, полицейские угрозами заставляют его отказаться защищать своих клиентов. В частности, его вызвали к следователю за то, что он якобы напал на четверых сотрудников центра «Э».
В течение августа в Барнауле было заведено четыре уголовных дела из-за публикаций в социальной сети «ВКонтакте».
Комментарии1
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romashka__ 29 сентября 2018 | 07:54
А не посадить ли в барнаульскую тюрьму Золотова? По-моему, он и не то заслужил.