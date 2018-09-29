Десятки жителей Индонезии стали жертвами землетрясения и цунами
Волна высотой не менее 1,5 метров накрыла побережье острова Сулавеси. Это произошло после того, как власти отозвали предупреждение об угрозе, передает ВВС.
По данным Reuters, сейчас количество погибших составляет почти 50 человек. Однако жертв может быть и больше, добавляет AFP.
Накануне у берегов Индонезии произошло сразу два землетрясения, одно из них — магнитудой 7,5.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
penny 29 сентября 2018 | 07:46
Полтора метра (1.5) это прилив и отлив. Пятнадцать метров это волна - убийца. Но пятнадцать не пишется с точкой между 1 и 5. Кто писал это???
dao 29 сентября 2018 | 08:02
penny: это же цунами, где вы слышали о цунами 15 метров? 1,5 метра уже достаточно для большой беды