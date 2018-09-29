Сегодня в Японии открывается женский чемпионат мира по волейболу

Наша команда начнет играть в Кобе в компании с США и Кореей – главных конкурентов на этом этапе, хотя и сборную Таиланда главный тренер Вадим Панков считает серьезным соперником. Формула турнира будет аналогичной той, которую использовали на мужском чемпионате мира, который заканчивается в воскресенье – три групповых этапа и затем полуфинал. Главная задача набрать как можно больше очков, поскольку на втором этапе они учитываются, а скорее всего предстоит играть с Турцией, Италией и Китаем. Турчанок не недавнем турнире в Монтре россиянки победили, а вот Италии проиграли со счетом 0:3. К сожалению, в нашей команде есть серьезные потери. Прежде всего – диагональная Татьяна Кошелева, которая уже давно лечит поврежденные связки колена. В ее отсутствии основная нагрузка ляжет на Наталью Гончарову.

Первый матч сборная России сыграет сегодняс командой Тринидада и Тобаго.