Футболиста Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании
Футболиста Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании, пишет Der Spiegel. Американка Кэтрин Майорга утверждает, что это произошло во время отпуска нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии в Лас-Вегасе 9 лет назад. По данным издания, Роналду еще в 2010 году заплатил обвинившей его женщине $375 тыс. Теперь ее адвокаты оспаривают договор о неразглашении в суде Невады.
Футболист отрицает обвинения. По его словам, секс был по обоюдному согласию.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kadetkl 29 сентября 2018 | 07:15
Пусть сходит на экспертизу и результаты предоставит.Вот мечтательница. уж ладно бы мужиком была.
dimadima32 29 сентября 2018 | 07:26
зачем насиловать, разве ему кто-то откажет
michael_c 29 сентября 2018 | 07:29
dimadima32: Обычный способ вымогательства . Удивительно , что Криштиану так легко попался . Явно не головой думал ...