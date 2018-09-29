Футболиста Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании, пишет Der Spiegel. Американка Кэтрин Майорга утверждает, что это произошло во время отпуска нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии в Лас-Вегасе 9 лет назад. По данным издания, Роналду еще в 2010 году заплатил обвинившей его женщине $375 тыс. Теперь ее адвокаты оспаривают договор о неразглашении в суде Невады.

Футболист отрицает обвинения. По его словам, секс был по обоюдному согласию.