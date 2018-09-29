Нефть накануне поднималась выше 83 долларов за баррель

Это произошло впервые за почти 4 года.

Такой рост вызван искусственными методами, и в дальнейшем это может привести к резкому обвалу на рынке, пояснил «Эху» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

После краха цены еще долгое время будут низкими, и вряд ли поднимутся до нынешней стоимости, — считает Михаил Крутихин.

Тем не менее на фоне роста стоимости нефть немного укрепился на бирже и российский рубль.