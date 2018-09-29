Нефть накануне поднималась выше 83 долларов за баррель
Это произошло впервые за почти 4 года.
Такой рост вызван искусственными методами, и в дальнейшем это может привести к резкому обвалу на рынке, пояснил «Эху» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
После краха цены еще долгое время будут низкими, и вряд ли поднимутся до нынешней стоимости, — считает Михаил Крутихин.
Тем не менее на фоне роста стоимости нефть немного укрепился на бирже и российский рубль.
Комментарии2
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hangman19 29 сентября 2018 | 07:27
карлик скакал от радости
ulagai 29 сентября 2018 | 08:10
Рост цены на нефть для рубля,как мертвому клизма.