Российские и белорусские военные проведут совместные учения под Брестом

Сентябрь выдался для вооруженных сил России более чем насыщенным. Учения идут во всех округах. Крупнейшими со времен Советского союза стали «Восток-2018», которые в НАТО восприняли как подготовку к началу масштабного конфликта.

Остальные мероприятия едва ли вызовут такой же бурный интерес представителей альянса и западных журналистов. В четверг стартовали совместные со странами СНГ учения по противовоздушной обороне. В Бурятии сегодня начинаются маневры «Селенга-2018». Российские военные отработают с коллегами из Монголии задачи по борьбе с террористами.

Под Брестом откроются учения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и отечественных десантников из Рязанского парашютно-десантного полка.

Учения в Белоруссии завершатся на следующей неделе.