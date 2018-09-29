Российские и белорусские военные проведут совместные учения под Брестом
Сентябрь выдался для вооруженных сил России более чем насыщенным. Учения идут во всех округах. Крупнейшими со времен Советского союза стали «Восток-2018», которые в НАТО восприняли как подготовку к началу масштабного конфликта.
Остальные мероприятия едва ли вызовут такой же бурный интерес представителей альянса и западных журналистов. В четверг стартовали совместные со странами СНГ учения по противовоздушной обороне. В Бурятии сегодня начинаются маневры «Селенга-2018». Российские военные отработают с коллегами из Монголии задачи по борьбе с террористами.
Под Брестом откроются учения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и отечественных десантников из Рязанского парашютно-десантного полка.
Учения в Белоруссии завершатся на следующей неделе.
Комментарии8
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zibex 29 сентября 2018 | 07:18
Будут отрабатывать нападение на Польшу?
midnightblues 29 сентября 2018 | 07:20
Прямо как в 39 м с германскими друзьями
arye_11 29 сентября 2018 | 07:23
Кажется, что единственный вопрос, по которому в Беларуси существует абсолютный консенсус, от Патриота №1 Луки и до последнего оппозиционера, борца с режимом, так это название своей
arye_11 29 сентября 2018 | 07:26
arye_11:
... страны не в написании "Белоруссия", а в написании - Беларусь.
Но "русские братья" и в этой ничтожной малости отказывают своим, чуть ли не единственным в Европе партнерам.
Белоруссия, и на этом все.
tunis 29 сентября 2018 | 08:05
arye_11: именно этой наглядной русской тупоголового и природным зверством сто лет назад получился и знаменитый Корниловский мятеж - добровольчес вы русская армия кинулась уничтожать национальные республики, крича, что это все Россия, и никакие туркмены-узбеки- белорусы в природе не существуют, их языки искусственные, их территории искусственные и т.д., см. сегодняшние речи русских суперпуперпатриотов.
benin_papa__ 29 сентября 2018 | 07:29
Учения имени 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД СССР...
zibex 29 сентября 2018 | 07:33
А зачем десант если не будут отрабатывать наступательные действия??
tunis 29 сентября 2018 | 08:01
Русские отмечают очередную годовщину парада союзнических войск в свежеотхапанном Бресте.
От немецких войск - товарищ Гудериан, от русских - товарищ Кривошеин.
Почему нет реконструкции этого знаменательного события в жизни России?