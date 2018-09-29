Трое российских журналистов могли быть убиты в Центральной Африке наемниками ЧВК «Патриот»
Трое российских журналистов могли быть убиты в Центральной Африке наемниками ЧВК «Патриот». Съемочная группа собиралась сделать фильм о частных военных компаниях в ЦАР.
Версию о причастности наемников к гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева отрабатывает расследовательская группа Михаила Ходорковского — сообщил телеканал «Дождь». Бойцы новой ЧВК «Патриот» якобы получили задание убить журналистов, а затем инсценировать ограбление местными бандитами. Это подтвердил офицер Минобороны и сотрудник самой частной военной компании. В троих «вооруженных белых людях», которые ждали автомобиль съемочной группы, жители опознали русских. По словам Ходорковского, настоящие грабители в ЦАР слили бы даже бензин, а в этом случае в вещах убитых оставили нетронутыми в том числе и деньги. Предположительно, мотивом преступления могла быть деятельность Джемаля, который к тому моменту полгода расследовал поставки оружия от российского Минобороны наемникам в Центральную Африку.
По данным «Дождя» сейчас в Центральной Африке действуют как минимум пять российских частных военных компаний, в том числе ЧВК «Ванера» и «Патриот».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi4 29 сентября 2018 | 07:12
А могли быть убиты Башировым с Петровом) Так наряднее, согласитесь..)
sam2018 29 сентября 2018 | 07:33
МБХ еще долго будет мстить за то, что его отодвинули от кормушки !
sergeypuskino 29 сентября 2018 | 07:38
..нефиг лезть в военные тайны.
ebyliberactov 29 сентября 2018 | 07:38
Ходорковский ещё Чепигу не поймал? А то тому поступил заказ Кремля на устранения Ходорковского! У нас некогда не переведутся идиоты, тупо верящие супер-следователям Ходорковским!
tprfrund001 29 сентября 2018 | 07:41
Либеральные журналисты вообще обленились! Услышали про Парк "Патриот" - придумали ЧВК "Патриот". Это как в американских фильмах генералы КГБ Суворов и Кутузов.
penny 29 сентября 2018 | 07:50
Совершенно не интересная не новость. Итак всё ясно было сразу.
sim 29 сентября 2018 | 08:09
Это пригожинские наёмники - убийцы?
Нипаверю! Местные поварята сразу опровергнут.
Давайте, лахтинские, жгите за коллег!