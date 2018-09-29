Сотрудник ГИБДД в Петербурге получил год условно за поездку в Тунис по паспорту брата-близнеца. Суд признал Евгения Вдовенко виновным в незаконном пересечении границы. После этого инцидента его уволили из органов.

Три года назад сотрудникам МВД, ФСБ и ФСКН фактически запретили выезжать в западные страны. Официально им было разрешено выбирать для поездок одну из тридцати стран. В этом году МВД сократило число стран до тринадцати. Большинство -бывшие советские республики.