Стоимость нефти накануне впервые за 4 года поднималась выше 83 долларов за баррель. По словам аналитиков, на рынок влияют ожидания от санкций США против Ирана. Они должны вступить в силу в ноябре. Запреты распространятся на энергетический сектор, операции с энергоносителями и действия, связанные с Центробанком Ирана.

На этом фоне российская валюта немного укрепилась. Курс доллара опустился до 65,5 рублей, евро приблизился к отметке в 76 рублей.