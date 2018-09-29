«Дождь»: За убийством российских журналистов в ЦАР может стоять частная военная компания «Патриот»

За убийством российских журналистов в ЦАР может стоять частная военная компания «Патриот». Об этом телеканалу «Дождь» рассказали офицер Минобороны, боец самой ЧВК и ветеран спецслужб, знакомый с одним из ее сотрудников. По словам бывшего силовика, убийц было трое, их поддерживали две группы — обеспечения и прикрытия. Как предполагает боец частной военной компании, мотивом для убийства могло стать расследование поставок неучтенного оружия из России в ЦАР, которое вел один из убитых – Орхан Джемаль. По данным «Дождя», «Патриот» и ЧВК «Вагнера» конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в центральной Африке.