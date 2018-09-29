В театральном музее Бахрушина представят книгу о Матильде Кшесинской

В театральном музее имени Бахрушина сегодня представят книгу о Матильде Кшесинской — «Матильда и Иосиф Кшесинские. Дневники, письма, воспоминания». Это пройдет в рамках Биеннале театрального искусства и Фестиваля театральной книги. С книгой уже ознакомилась Майя Пешкова.

Презентация начнется в 17 часов, вход на мероприятие по регистрации.